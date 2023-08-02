«الدراجات» يجدد شراكة تأمين البطولات



دبي (الاتحاد)



جدد اتحاد الدراجات الشراكة مع شركة دبي الوطنية للتأمين للعام الثاني على التوالي، من أجل تأمين راكبي الدراجات وممتلكاتهم، وتؤكد الشراكة الاستراتيجية، على الرؤية المشتركة، لتعزيز نمو ممارسة الدراجات، والمساهمة في استدامة مستقبل ممارسة اللعبة في الإمارات.

حضر توقيع تجديد الشراكة والاتفاقية، منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الدراجات، وحسن الخويلدي رئيس دعم الأعمال في شركة دبي الوطنية، وبموجب الشراكة يتوجب على الراغبين في المشاركة بسباقات الاتحاد، التسجيل والتأمين على اللاعب والدراجة، قبل بداية الموسم، ليحق للدراجين المشاركة في السباقات المحلية والفعاليات التي ينظمها الاتحاد.

وقال بوعصيبة: التحالف الاستراتيجي بين اتحاد الدراجات وشركة دبي الوطنية للتأمين، شهادة قوية على رؤيتنا المشتركة لدولة أكثر خضرة وصحة معاً، ونحن لا نعزز نمو ركوب الدراجات فحسب، بل نسهم أيضاً في المزيد، من خلال مستقبل مستدام لدولة الإمارات، وتسمح لنا شراكتنا مع شركة دبي الوطنية للتأمين، ببذل جهد إضافي، في دعم رياضيينا، وتعزيز ركوب الدراجات بوصفها محركاً رئيسياً للصحة العامة والمسؤولية البيئية.

ويكمن الهدف المشترك للتحالف الاستراتيجي، في رعاية وتعزيز ركوب الدراجات داخل الإمارات، ومن خلال القيام بهذا الإجراء، فإن الاتحاد وشركة دبي الوطنية للتأمين، يهدفان إلى تعزيز مجتمع ركوب الدراجات المتنامي، والذي يلعب دوراً محورياً، ليس فقط في الحد من انبعاثات الكربون في البلاد، ولكن أيضاً في تعزيز الصحة العامة.