«فخر أبوظبي» يستضيف «فارس الدهناء» بمدينة زايد

معتصم عبدالله (دبي)



يخوض الجزيرة «تجربة منتظرة» أمام ضيفه الاتفاق السعودي، مساء السبت المقبل، على استاد مدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي، ضمن تحضيرات «فخر أبوظبي» لانطلاق الموسم الجديد 2023- 2024.

وتدعم التجربة الودية أمام «فارس الدهناء»، والتي تعد الأولى لـ «فخر أبوظبي» برنامج التحضيرات للموسم الجديد، بعد ختام معسكره الناجح في ألمانيا، والذي خاض خلاله 5 مباريات ودية، آخرها أمام عجمان 3-1.

في المقابل، ختم الاتفاق الذي يستعد بدوره لدوري المحترفين السعودي، معسكراً إعدادياً في كرواتيا، قبل الوصول إلى أبوظبي، حيث يلتقي الجزيرة وشباب الأهلي على التوالي، ويقود تدريب «فارس الدهناء» الإنجليزي ستيفن جيرارد، وتضم قائمة أجانب الفريق مجموعة من النجوم بقيادة جوردان هندرسون قائد ليفربول، والمهاجم الفرنسي موسى ديمبلي، والمدافع الاسكتلندي جاك هيندري.