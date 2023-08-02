مفاجأة.. ميسي يقود «التانجو» في «كوبا أميركا»

أنورإبراهيم (القاهرة)

زف المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني المديرالفني لمنتخب «التانجو» خبراً سعيداً لجماهير المنتخب وعشاقه في كل مكان في العالم، بشأن مستقبل نجمهم المحبوب «الأسطورة الحية» ليونيل ميسي لاعب إنترميامي الأميركي.

وقال في حديث لراديو «ستاديو نوتشي» إنه سيظل يعتمد على «البرغوث» قائداً للمنتخب، مؤكداً أنه سيلعب بطولة كوبا أميركا القادمة في صيف 2024.

وأضاف: لست أنا الشخص الذي يقول لا لميسي، بل إنني أتمسك بوجوده قائداً لـ «التانجو» لأطول فترة ممكنة.

وتابع: كونه يلعب في الولايات المتحدة لا يعني إنه في دوري أقل تنافسية، بل على العكس، إنه يحمل على كاهله أعباء وضغوط فريقه الجديد في الدوري، وخاصة إنه يحتل مركزاً متأخرا في المسابقة.

وعلق سكالوني قائلاً: سيظل ميسي يلعب كرة جميلة إلى أن تحين اللحظة التي يختارها للتوقف دولياً، أما الآن فهو معنا دائماً لاشك في ذلك.

واعترف سكالوني بأن ميسي بطل العالم المتوج بكأس العالم الأخيرة 2022، يملك في الوقت نفسه خيار تقرير مصيره ومستقبله مع المنتخب بنفسه، وقال: أثق بأنه سيكون معنا في كوبا أميركا، التي ستقام في الفترة من 20 يونيو إلى 16 يوليو 2024، وسيرتدي قميص القائد كعادته.

ورحل ميسي عن باريس سان جيرمان هذا الصيف بعد أن انتهى عقده ولم يفكر في التجديد وفضل شد الرحال إلى الولايات المتحدة الأميركية للعب في الدوري هناك لإنترميامي نادي صديقه الإنجليزي ديفيد بيكهام الذي يمتلك حصة من ملكية النادي، ووقع لهذا الفريق حتى ديسمبر2025.

يذكرأن ميسي، أفضل لاعب في المونديال الأخير، تألق وسجل في المباريات الرسمية الأولى لفريقه الجديد، وأبهرالجماهير الأميركية بمستواه العالي ولمحاته الفنية الرائعة، وأسهم وجوده في امتلاء مدرجات الاستاد بالجماهير العاشقة لفنه.