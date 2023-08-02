‫جابيادني يُسجل «الظهور الأول» بقميص «العميد»

عتصم عبدالله (دبي)

دشن الإيطالي مانولو جابياديني مهاجم النصر الجديد، والمنتقل من سامبدوريا الإيطالي، ظهوره الرسمي الأول بقميص «العميد» في المواجهة الودية لفريقه أمام «توب أوس» الهولندي، التي جمعت الفريقين مساء أمس الثلاثاء، وانتهت بالخسارة 0-1، في التجربة الرابعة والأخيرة ضمن المرحلة الثانية لبرنامج إعداد «الأزرق» في معسكر هولندا استعداداً لانطلاق الموسم الجديد 2023-2024.

وشارك المهاجم الإيطالي مانولو جابياديني ضمن التشكيلة الأساسية التي اختارها الصربي جوران مدرب «العميد»، قبل خروجه مستبدلاً في الشوط الثاني من عمر المباراة التي انتهت بخسارة «الأزرق» بهدف، وهي الودية الأخيرة في معسكر «العميد» في هولندا بعد مباريات بي إس في أيندهوفن 1-3، دوردريخت الهولندي 1-0، الرياض السعودي 0-1.

وتعود بعثة «العميد» بعد غدٍ الجمعة، حيث يكمل الفريق المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد تأهباً لانطلاق الموسم الجديد، والذي يدشنه النصر بمواجهة ضيفه الجزيرة مساء السبت 19 أغسطس على استاد آل مكتوم، ضمن الجولة الأولى لـ «دوري أدنوك للمحترفين».

وأكمل تعاقد «العميد» مع المهاجم الإيطالي جابياديني، الذي عوض رحيل الكونجولي سيدريك باكامبو العائد إلى ناديه جلطة سراي التركي، عقد أجانب «الأزرق» للموسم الجديد، والذي يضم الخماسي عادل تاعرابت، البوسني سمير مميسيفيتش، ونجوم «الميركاتو الصيفي» الجناح البرتغالي يوري ميديروس، والكولومبي كيفن أجوديلو المنتقل من سبيزيا الإيطالي.

مباريات النصر في معسكر هولندا

النصر - بي إس في أيندهوفن، 1-3

النصر - دوردريخت الهولندي، 1- 0

النصر – الرياض السعودي، 0-1

النصر - توب أوس الهولندي، 0-1