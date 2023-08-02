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«الراقي» يخوض «التجربة الثالثة» أمام باكسي

«الراقي» يخوض «التجربة الثالثة» أمام باكسي
2 أغسطس 2023 13:00

 
علي معالي (دبي)

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يخوض البطائح «الودية الثالثة» في معسكر النمسا، يوم الخميس، استعداداً للموسم الجديد، حيث يلتقي باكسي أحد فرق الدوري الممتاز المجري، والذي انطلقت مبارياته بالجولة الأولى، وشهدت تعادل باكسي مع «إم تي كيه»1-1، واحتل الفريق المركز الخامس في دوري الموسم الماضي.
وينتظر أن تأتي المباراة قوية، نظراً لأن المنافس جاهز فنياً وبدنياً، ما يجعلها مفيدة للبطائح الذي يخوض «الودية» قبل الأخيرة في المعسكر، وبالتالي يبحث الروماني رادوي مدرب الفريق عن الاستقرار على طريقة اللعب والتشكيلة التي يعتمد عليها في «دوري أدنوك للمحترفين».
وخاض «الراقي» الودية الماضية أمام الشارقة، وانتهت بخسارته بهدف، ويبحث عن مباراة رابعة تحدد لها 8 أغسطس الجاري، على أن تعود البعثة إلى الوطن في اليوم التالي..
نجح الجهاز الفني في الوقوف على العديد من النقاط الإيجابية، أملاً في دخول الدوري بمستوى أكثر تماسكاً وقوة، ويعد المدافع علي الظنحاني «الوافد الجديد» من خورفكان، إضافة جيدة للفريق، بجانب الدفع بالمهاجم «القناص» أحمد خليل.
ويسير البرنامج التدريبي جيداً في النمسا، من خلال التدريبات اليومية على فترتين، صباحاً ومساءً، وسط معنويات عالية وحالة تركيز كبيرة من جميع عناصر الفريق.

 

دوري أدنوك للمحترفين
البطائح
النمسا
الشارقة
أحمد خليل
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