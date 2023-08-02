المعلا يستقيل من «عربي الشطرنج»

الشارقة (الاتحاد)

أعلن الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج السابق، نائب رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، تقديم استقالته من رئاسة اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للشطرنج خلال هذا الأسبوع، متمنياً التوفيق للجميع في الفترة المقبلة.

ورفع المعلا أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، على الدعم اللامحدود وتوجيهاتهم السامية له ولمجلس إدارة النادي خلال فترة توليه رئاسة مجلس إدارة النادي لمدة تزيد على 40 عاماً، وهو الدعم الذي أثمر عن تحقيق العديد من الإنجازات الرياضية على الرقعة الشطرنجية للنادي والدولة على مدار سنوات طويلة وشكل رافداً للمنتخبات الوطنية من خلال تواجد لاعبيه في المنتخبات في كل البطولات.

كما وجه الشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي على دعمه المستمر للنادي، وإلى جميع الجهات التي تعاونت مع إدارة النادي خلال الفترة السابقة، موجهاً التهنئة إلى مجلس إدارة النادي الجديد برئاسة الشيخ خالد بن حميد بن صقر القاسمي، وتمنى للمجلس الجديد التوفيق والسداد في مواصلة مسيرة الإنجازات والتي تبوأها النادي على مدار سنوات طويلة، ليس فقط في تحقيق الإنجازات، بل أيضاً في استضافة البطولات العالمية والتي وضعت أكبر نادٍ شطرنجي في العالم في مقدمة الأندية وباتت سمعته معروفة، سواء اللاعبون أو المنتخبات، في ظل وجود بطولات النادي في الأجندة الدولية للاتحاد الدولي للشطرنج.