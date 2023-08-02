منتخب الجودو يترقب قرعة «الماستر الكبرى»



أبوظبي (الاتحاد)



تُجرى بعد ظهر يوم الخميس، بقاعة «باب لأزلوا» الرياضية في بودابست، عبر تقنية الفيديو، قرعة بطولة الماستر للجودو الكبرى، التي تقام من 4 إلى 6 أغسطس الحالي، وجوائزها النقدية 196 ألف يورو.

وتأتي مشاركة منتخبنا، ضمن استعداداته لبطولة أبوظبي «جراند سلام» في الأسبوع الأخير من أكتوبر المقبل، بجانب العديد من البطولات التي تسهم في زيادة رصيده من نقاط التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

وتشهد بطولة الماستر التي تنطلق يوم الجمعة مشاركة 420 لاعباً ولاعبة من 59 دولة، بعد انضمام أقوى منتخبات العالم، في مقدمتها اليابان بطل العالم، وفرنسا «الوصيف»، بجانب المجر «المستضيف»، ويمثله 22 لاعباً ولاعبه، قبل إغلاق باب التسجيل عند بدء مراسم القرعة، ويضم «الخماسي العربي» الإمارات، والبحرين، والمغرب، والجزائر وتونس، ويطمحون للوصول إلى «أولمبياد باريس».

وأكمل منتخبنا الأول استعداداته لخوض التحدي الجديد، بمركز التدريب الدولي في بودابست، بإشراف المدرب فيكتور والطاقم المساعد، ويمثله في «ماستر بودابست»، بشيرات خرودي «وزن تحت 52 كجم«، ونارمند بيان «وزن تحت 66 كجم»، وطلال شفيلي «وزن تحت 81 كجم»، وظفار كوسوف «وزن تحت 100 كجم»، ومعروف عمر «وزن فوق 100 كجم».