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جبريل سو من آينتراخت إلى إشبيلية

جبريل سو من آينتراخت إلى إشبيلية
2 أغسطس 2023 11:36

برلين (د ب أ) 

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ذكر تقرير إخباري أن اللاعب السويسري جبريل سو بصدد الرحيل عن آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم والانضمام إلى صفوف إشبيلية الإسباني.
وذكرت صحيفة «آس» الإسبانية أن لاعب خط الوسط البالغ من العمر 26 عاماً، سيوقع عقداً لمدة خمسة أعوام مع إشبيلية بعد اجتياز الفحص الطبي اليوم.
وكان من المفترض أن يستمر عقد جبريل سو مع آينتراخت فرانكفورت حتى عام 2024، لكن آينتراخت سيحصل على عشرة ملايين يورو، إلى جانب متغيرات تصل إلى أربعة ملايين يورو، نظير الاستغناء عن خدمات اللاعب.
وكان جبريل سو قد انضم إلى آينتراخت فرانكفورت، قادماً من يانج بويز السويسري في عام 2019.

آينتراخت فرانكفورت
إشبيلية
سويسرا
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