ديمبلي يُصيب تشافي بـ «الألم»!



لاس فيجاس (أ ف ب)

أكّد تشافي هرنانديز مدرب برشلونة الإسباني لكرة القدم، أن المهاجم الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي على وشك الرحيل عن النادي «الكاتالوني»، بعد تلقيه عرضاً من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وجلس ديمبلي على مقاعد البدلاء، خلال الفوز على ميلان الإيطالي 1-صفر في لاس فيجاس، في ختام برشلونة جولته التحضيرية في الولايات المتحدة.

قال هرنانديز للتلفزيون الإسباني، إنه قرر عدم إشراك ديمبلي الذي أسهم بهدف من ثلاثية فريقه في الفوز على الغريم التقليدي ريال مدريد في دالاس الأسبوع الماضي، بعد إبلاغه برشلونة برغبته في الرحيل.

وأضاف: «سأكون واضحاً جداً، لقد طلب منا أنه يريد المغادرة، لقد كان مباشراً للغاية، وأن باريس سان جيرمان تقدّم بعرض لضمه، وأنهم اتصلوا به، وهنا لا يمكننا فعل أي شيء، هو قراره الشخصي».

وكان النادي الباريسي قرّر تفعيل البند الجزائي في عقد مواطنه ديمبلي، تمهيداً لضمه من برشلونة، وذلك وفق ما أفادت صحيفة «ليكيب» الفرنسية الرياضية.

وأشارت الصحيفة إلى أن سان جيرمان بعث برسالة، مفادها أنه سيدفع البند الجزائي الذي يبلغ قدره 50 مليون يورو، ما يترك أمام نادي العاصمة باريس خمسة أيام لحسم صفقة ضم الجناح البالغ 26 عاماً.

وأضاف «مايسترو» خط الوسط السابق: «بالنسبة لي، هذا يؤلمني، لأنني أعتقد أننا اعتنينا به كثيراً هنا، حتى يكون سعيداً ومرتاحاً، ويستمر في إحداث فرق بالنسبة لنا»، مشدداً على أن ديمبلي قال إن لديه هذا العرض وقرر الرحيل ولهذا السبب لم يلعب أمام ميلان.

وانضم ديمبلي إلى برشلونة عام 2017، قادماً من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 105 ملايين يورو، من دون احتساب المكافآت، ويتبقى عام واحد على عقده مع بطل الدوري الإسباني.