ماريجا يطالب الهلال بمستحقاته لقبول «المخالصة»



الرياض (د ب أ)



طالب المالي موسى ماريجا لاعب الهلال السعودي، والمستبعد فنياً من المدرب البرتغالي خورخي خيسوس، بالحصول على مستحقاته المالية.

وتبلغ المستحقات المالية لماريجا، نحو أربعة ملايين ونصف مليون يورو، وتمثل رواتبه المتبقية من عقده، طبقاً لما كشفت عنه مصادر لصحيفة «الرياضية» السعودية.

وذكرت الصحيفة أن اللاعب اشترط الحصول على مستحقاته، من أجل قبول المخالصة، وفك الارتباط رسمياً بنادي الهلال.

وأضافت أن عدداً من الأندية المحلية والخليجية أبدت اهتمامها باللاعب، وسط رغبة منه ووكيل أعماله في تلقي عرض يصل إلى نحو ثمانية ملايين يورو في العام.

وكانت إدارة الهلال قد طلبت من ماريجا توفير عروض احترافية للانتقال إلى فريق آخر في الموسم الجديد، أو القبول بورقة المخالصة المالية التي قدمتها له.

يأتي ذلك رغم تبقي عام واحد في عقد اللاعب الدولي السابق، الذي وقع للهلال في صيف عام 2022 لمدة ثلاثة مواسم، ويخضع حاليا لتدريبات على فترتين، صباحية ومسائية، حسب البرنامج المعد له من قبل البرتغالي خورخي خيسوس، مدرب الفريق.

واستبعد خيسوس، ماريجا من المعسكر الاستعدادي للموسم الجديد، الذي أقيم في النمسا مؤخراً.