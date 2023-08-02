24 خيلاً تخوض تحدي «كأسي الوثبة» في باريس



باريس (الاتحاد)



يستضيف مضمار لاتست دو بوش في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الخميس، فعاليات سباقين لكأس الوثبة ستاليونز، برعاية النسخة الخامسة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم السباقات تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، للترويج للخيول العربية الأصيلة، والتراث العريق للدولة، حسب استراتيجية المهرجان.

وتتنافس في السباق الأول على لقب كأس الوثبة ستاليونز بري بوركجاي «قوائم»، 7 خيول عمر أربع سنوات فما فوق، لمسافة 1600 متر، بجائزة تبلغ 20 ألف يورو، ويتصدر الترشيحات المهر «حمزة» لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جود جاي.

وخاض «حمزة» البالغ أربع سنوات، والمنحدر من نسل «هلال الزمان»، ثمانية سباقات، حقق خلالها الفوز مرة، والمركز الثاني ثلاث مرات، وينافسه «دايموند جيم» لجوزيف جيل، بإشراف جي دي ميول، وقيادة أوليفر انديجن، وهو فائز في 5 سباقات.

ويجتذب السباق الثاني على لقب كأس الوثبة ستاليونز بري دهمان لمسافة 2200 متر، والبالغة جائزته 18 ألف يورو، 17 خيلاً في سن أربع سنوات فما فوق، يتصدرها «راجح» لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف جي لومير، وقيادة أنتوين ويرل، وينحدر من نسل «رزاق».

وينافس على اللقب «أنيجما كود»، بقيادة مكسيم فولون، و«أندليس يو اس أي»، بقيادة الفارسة أنيللى ميكوش، وكلاهما لجاي نيفس، بإشراف جي بي ديرو، و«الزير» لمحمد فهد العطية، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة فالنتين سيجوي.

وفي الحفل نفسه يخوض «نمر» ممثل ياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة اليخاندرو كورتيز، تحدي سباق بري دو لافهار، لمسافة 2000 متر، المخصص للخيول في سن أربع سنوات فما فوق، والبالغة جائزته 16 ألف يورو.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلق المهرجان في نسخته الجديدة 11 يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة في هذا الموسم 2023، ويشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة منها سباقات للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، ومبادلة الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، واتصالات الشريك الرسمي.