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«النمور» عقدة «الإمبراطور»!

«النمور» عقدة «الإمبراطور»!
2 أغسطس 2023 11:30

 
دبي (الاتحاد)

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فاز اتحاد كلباء على الوصل 3-2 ودياً في النمسا، ضمن تحضيرات الفريقين لانطلاق الموسم الجديد، سجل أهداف «النمور» فيليب كيش «هدفين»، وأندريس، فيما أحرز هدفي «الإمبراطور» أداما ديالو، وفارس خليل.
وغاب عن الفريقين اللاعبون المنضمون إلى المنتخبات الوطنية، وجاءت المباراة حافلة بالإثارة، على غرار المواجهات الرسمية الأخيرة بينهما، واللافت أن اتحاد كلباء لم يعرف الخسارة أمام الوصل في آخر 7 مباريات، وشهدت المباريات الرسمية الست الماضية فوز «النمور» مرة، والتعادل 5 مرات، منها مرتان في الموسم الماضي من «دوري أدنوك للمحترفين».

دوري أدنوك للمحترفين
الوصل
اتحاد كلباء
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