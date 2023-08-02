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استقبال حافل لبطل «مهرجان كان» للشطرنج

استقبال حافل لبطل «مهرجان كان» للشطرنج
2 أغسطس 2023 11:00

 
العين (الاتحاد)

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أهدى علي حمدان الشريفي لاعب نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، بطل مهرجان كان الدولي للشطرنج، لقب البطولة إلى القيادة الرشيدة، وحظي الشريفي باستقبال حافل لدى وصوله إلى الدولة، وكان هشام الطاهر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للنادي، في مقدمة مستقبلي الوفد، في مطار دبي الدولي، بحضور أولياء الأمور والجهاز التنفيذي بالنادي.
وأكد الشريفي أن البطولة جاءت قوية والمنافسات متقاربة، ورغم أنه المصنف الخامس، إلا أنه تمكن من الفوز باللقب، وشكر مجلس إدارة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، على جهودهم ودعمهم ومتابعتهم، برئاسة الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، متمنياً المزيد من الاحتكاك الدولي لتطوير مستوياتهم.
من جهة أخرى، أكدت العيناوية الصاعدة موزة ناصر الشامسي التي فازت بالمركز الأول تحت 15 سنة، وحصلت على كأس البطولة وجائزة مالية، وزيادة تصنيفها الدولي 200 نقطة، أن المشاركة في المهرجان كانت مفيدة، وأحسنت إدارة النادي الاختيار، متمنية أن ينعكس على أدائها في المسابقات المحلية والقارية.
من جهته، أشاد المهندس طارق الطاهر المدير التنفيذي للعمليات والأنشطة الفنية ورئيس الوفد بنتائج لاعبي ولاعبات النادي، في معسكر فرنسا، ومنافسات مهرجان كان الدولي، بالإضافة إلى النتائج الجيدة لفريق السيدات في مهرجان بيل بسويسرا، والمحصلة الإيجابية للتجربة الأوزبكية للناشئين ضمن بطولة مدارس آسيا في طشقند.
ضم الوفد المدربين جيورجي شيباسفيلي، وسيسل هاوسورنت، واللاعبين عبدالله علي الطاهر، وعلي حمدان الشريفي، وغيث سعيد النعيمي، وموزة ناصر الشامسي، ومهرة خليفة النيادي، وشيخة عبدالله المريخي.

 

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