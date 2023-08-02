الخميس 3 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

بوفون.. «نهاية المسيرة»

بوفون.. «نهاية المسيرة»
2 أغسطس 2023 10:25

 
روما (د ب أ) 

ذكرت تقارير إخبارية، أن الحراس المخضرم الإيطالي جيانلويجي بوفون بصدد الاعتزال.
وذكرت عدة تقارير، من بينها تقارير لوكالة الأنباء الإيطالية «أنسا» وصحف «لا جازيتا ديلو سبورت»، و«كورييري ديلا سيرا» و«توتوسبورت»، أن بوفون سيعلن نهاية مسيرته الاحترافية خلال أيام قليلة. 

وأوضحت التقارير أن مستشار الحارس البالغ «45 عاماً» يتفاوض مع بارما لفسخ العقد الذي كان من المفترض أن يستمر حتى عام 2024. 

أخبار ذات صلة
«أبوظبي للزوارق» يبدأ التحدي في إيطاليا
«الريال» يدفع جماهيره إلى القلق!

وأشارت التقارير إلى أن بوفون، المُتوج مع المنتخب الإيطالي بلقب كأس العالم 2006، قد يتولى منصب رئيس وفد المنتخب الإيطالي.
وكان جيانلوكا فيالي يشغل منصب رئيس وفد المنتخب الإيطالي، لكنه فارق الحياة مع بداية عام 2023، بعد صراع مع مرض السرطان.
ويعد بوفون واحداً من أفضل حراس المرمى على الإطلاق في القرن الحالي، وقد اعتلى منصة التتويج بلقب كأس العالم 2006 مع المنتخب. 

وقضى بوفون أغلب مسيرته الاحترافية، التي استمرت لنحو ثلاثة عقود، ضمن صفوف يوفنتوس. 

واعتلى بوفون منصة التتويج بالدوري الإيطالي عشر مرات، كما وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات مع يوفنتوس.
ومنذ صيف عام 2021، لعب بوفون مجدداً لفريق بارما الذي بدأ فيه مسيرته الاحترافية في التسعينيات.

إيطاليا
يوفنتوس
بوفون
بارما
آخر الأخبار
البابا فرنسيس يحثّ الشباب على مواجهة تحدي أزمة المناخ
عربي ودولي
البابا فرنسيس يحثّ الشباب على مواجهة تحدي أزمة المناخ
اليوم 20:42
مقتل 15 شخصاً جراء تحطم حافلة بالمكسيك
عربي ودولي
مقتل 15 شخصاً جراء تحطم حافلة بالمكسيك
اليوم 20:38
«العالمية القابضة» تحقق زيادة في العائد التشغيلي والمالي
الاقتصادي
«العالمية القابضة» تحقق زيادة في العائد التشغيلي والمالي
اليوم 20:21
السيطرة على حريق اندلع في بناء تجاري في منطقة مصفح الصناعية
الإمارات
السيطرة على حريق اندلع في بناء تجاري في منطقة مصفح الصناعية
اليوم 20:02
«الإمبراطور» يصل إلى الجاهزية بـ «عمل متكامل»
الرياضي
«الإمبراطور» يصل إلى الجاهزية بـ «عمل متكامل»
اليوم 20:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©