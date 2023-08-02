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مارسيلو يتسبب في «إصابة مروعة»

مارسيلو يتسبب في «إصابة مروعة»
2 أغسطس 2023 09:51

 
بوينس أيرس (رويترز) 

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طُرد الدولي البرازيلي السابق مارسيلو لاعب فلومينينسي، ليغادر الملعب باكياً بعدما تسبب في إصابة مروعة لمنافسه لوسيانو سانشيز لاعب أرجنتينوس جونيورز، خلال مباراة في كأس ليبرتادوريس لكرة القدم في بوينس أيرس.
وكان مارسيلو يحاول المرور من سانشيز بطريقته المعتادة في المراوغة، لكن قدمه دهست ساق اللاعب الأرجنتيني التي حدث لها التواء بزاوية مروعة، ليسقط على الأرض، وهو يصرخ من الألم.
وقال أرجنتينوس جونيورز إن سانشيز نُقل إلى مستشفى لتلقي العلاج، مضيفاً أن النادي سيصدر بياناً في وقت لاحق، حول آخر مستجدات إصابة اللاعب.
وكتب مارسيلو على انستجرام «عشت واحدة من أصعب اللحظات في مسيرتي، لقد أصبت زميلاً لي عن غير قصد، أتمنى له سرعة الشفاء».
كما نشر ناديه البرازيلي رسالة دعم ومساندة على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقاً باسم «تويتر».
وجاء في البيان «يعرب فلومينينسي عن تضامنه مع اللاعب في هذا الوقت العصيب، ويتمنى الشفاء العاجل لمدافع أرجنتينوس جونيورز لوسيانو سانشيز الذي أصيب في لعبة مشتركة».
وانتهت مباراة ذهاب دور الستة عشر بالتعادل 1-1 على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

البرازيل
مارسيلو
فلومينينسي
أرجنتينوس جونيورز
كأس ليبرتادوريس
بوينس أيرس
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