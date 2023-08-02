برشلونة يضرب ميلان!



نيويورك (د ب أ)

تغلب برشلونة الإسباني على ميلان الإيطالي 1- صفر، في مباراة كرة القدم الودية التي جمعت الفريقين، على ملعب «اليجانت» بالولايات المتحدة.

وتأتي المباراة في إطار جولة أبطال كرة القدم الودية، ضمن الاستعدادات لخوض منافسات الموسم الجديد التي تنطلق في وقت لاحق من أغسطس الجاري.

وسجل أنسو فاتي «20 عاماً» هدف الفوز لبرشلونة، بعد تسع دقائق من بداية الشوط الثاني.

وجاء فوز برشلونة، بعد فوزه على غريمه التقليدي ريال مدريد 3- صفر يوم الأحد الماضي، ضمن الدورة الودية نفسها، علماً بأن برشلونة خسر مباراته السابقة أمام أرسنال الإنجليزي 3 -5 .

ويخوض برشلونة مباراته المقبلة أمام توتنهام الإنجليزي يوم الثلاثاء المقبل، ضمن بطولة كأس جوهان جامبر، على أن يستهل مشوار الدفاع عن لقب الدوري الإسباني بمواجهة خيتافي يوم 13 أغسطس.

وجاءت هزيمة ميلان استمراراً لنتائجه المتواضعة في جولة أبطال كرة القدم الودية، حيث خسر أمام ريال مدريد 2 - 3، ثم تعادل مع يوفنتوس الإيطالي 2-2، قبل أن يتلقى الهزيمة أمام برشلونة.

ويستهل ميلان مشواره في الموسم الجديد للدوري الإيطالي، بلقاء بولونيا 20 أغسطس الجاري.