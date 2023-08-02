ماني يتقاضى 40 مليون يورو سنوياً في النصر



باريس (أ ف ب)

نجمٌ جديدٌ حط الرحال في الدوري السعودي لكرة القدم، بانضمام المهاجم الدولي السنغالي ساديو ماني إلى النصر السعودي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، وفق ما أعلن النادي قادماً من بايرن ميونيخ الألماني.

بعد موسم عانى فيه من الإصابات في «بافاريا» التي وصل إليها العام الماضي فقط من ليفربول الإنجليزي، اختار «السنغالي» أن يدير ظهره لأوروبا في سن الـ31، رغم تبقي عامين لنهاية عقده، والالتحاق بالعديد من النجوم في السعودية.

لم يكشف النصر عن قيمة العقد أو مدته، لكن صحيفة «الرياضية» السعودية أشارت إلى أن مدة العقد هي ثلاث سنوات، على أن يتقاضى ماني 40 مليون يورو في كل موسم، بالإضافة إلى 10 ملايين حوافز مرتبطة بإحراز الألقاب، في حين كشفت أن قيمة الصفقة بلغت 30 مليون يورو.

وبث النصر مقطع فيديو ترحيبي باللاعب من خلال أغنية بلحن أفريقي أنشدتها جوقة، وجاء فيها «ساديو ماني، يجري على الجناح، يسمع هتافات النصراويين، كلنا نهتف سوياً في الرياض، ساديووووو ماني».

ثم ظهر اللاعب وتحدث باللغة الإنجليزية قائلاً «لا استطيع الانتظار حتى سماعها منكم في الملعب أراكم قريباً في الرياض».

وأصدر بايرن ميونيخ بدوره بياناً على لسان رئيسه التنفيذي يان كريستيان دريسن «نريد شكر ساديو ماني على الموسم الفائت، بطبيعة الحال لم يكن العام جيداً بالنسبة إليه، لا سيما بعد إصابته قبل نهائيات كأس العالم، وعدم مشاركته في صفوف منتخب بلاده السنغال، والذي قاده إلى إحراز باكورة ألقابه في كأس الأمم الأفريقية».

وأضاف «نظراً لغيابه الطويل عن الملاعب، ولم يترك الأثر الذي كنا نتمناه في بايرن ميونيخ، توصلنا إلى اتفاق بين الطرفين بأن يبدأ فصلاً جديداً في مسيرته وانطلاقة جديدة في نادٍ آخر، نتمنى له كل التوفيق والكثير من النجاحات للتحديات التي تنتظره في النصر».



يصل ماني إلى العاصمة الرياض بسجل زاخر بالإنجازات، بعد أن حقق لقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول في العام 2019، وخاض نهائيي 2018 و2022، كما رفع معه لقب الدوري الإنجليزي 2020، لينهي الفريق جفافاً عن هذا الإنجاز دام 30 عاماً، بالإضافة إلى كأس إنجلترا وكأس الرابطة.

صنع لنفسه اسماً مع «الريدز» الذي سجل له 120 هدفاً في 269 مباراة، وشكل مع المصري محمد صلاح، والبرازيلي روبرتو فيرمينو، الذي انتقل بدوره إلى الأهلي السعودي هذا الصيف، ثلاثياً فتاكاً في الهجوم.

ولكن في صيف 2022، عندما فاز بجائزة أفضل لاعب أفريقي، قرر ماني خوض تحدٍ جديد، وأشارت بعض الشائعات في حينها إلى أنه «سئم» في التواجد تحت الأضواء مع صلاح في «آنفيلد»، والتي كانت مسلّطة أكثر على المصري.

كان وصوله الى بايرن مقابل 32 مليون يورو مرتقباً، بعد أن خسر النادي خدمات مهاجمه «الفتاك» البولندي روبرت ليفاندوفسكي لمصلحة برشلونة الإسباني.

بعد بداية قوية مع الفريق في المباريات الأولى، بدأت الأمور تتغير للسنغالي في «بافاريا»، قبل أن يتعرض لإصابة في ساقه في نوفمبر وانقلب موسمه رأساً على عقب.

حرمته الإصابة من المشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم في قطر أواخر السنة الماضية، وعاد في أواخر يناير من العام الحالي، قبل أن يغيب عن بعض المباريات بسبب الإصابة أيضاً.

ورغم أنه أضاف لقب الدوري الألماني في نهاية المطاف إلى خزينته، فإن مروره في «بافاريا» تلطّخ أيضاً بالمشادة مع زميله لوروا سانيه في غرفة تبديل الملابس بعد الخسارة ضد مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ما أدى الى تغريمه 350 ألف يورو من قبل ناديه، وأنهى موسمه مع بايرن مع 12 هدفًا في 38 مباراة في جميع المسابقات.

وُلد مانيه في بامبالي في السنغال عام 1992، ووقّع على أول عقد احترافي له مع ميتز الفرنسي في 2012، وهبط الفريق في نهاية الموسم إلى الدرجة الثانية، لينتقل اللاعب الى سالسبورج النمساوي مقابل أربعة ملايين يورو.

خاض معه أولى مبارياته في دوري الأبطال، وأسهم في تتويجه بلقب الدوري المحلي عام 2014، وسجل معه 45 هدفاً في 87 مباراة، انتقل بعدها إلى الدوري الإنجليزي من بوابة ساوثهامبتون «2014-2016»، وأحرز في صفوفه 25 هدفاً في 74 مباراة، ولكن أحد أبرز لحظاته كانت في 16 مايو 2015، عندما سجل الثلاثية «هاتريك» الأسرع في تاريخ «البريميرليج»، والتي لا تزال صامدة حتى الآن، في غضون دقيقتين و56 ثانية في مرمى أستون فيلا «6-1».

دولياً، يعتبره البعض أفضل لاعب في تاريخ السنغال، وأسهم في تتويج «أسود التيرانجا» أبطالاً لأفريقيا عام 2022 على حساب مصر وزمليه حينها في ليفربول صلاح بركلات الترجيح، وذلك بعد خسارتهم نهائي العام 2019 ضد الجزائر.

بالإضافة إلى رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، ينضم ماني في النصر إلى لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش القادم من إنتر الإيطالي، والإيفواري سيكو فوفانا من لنس الفرنسي، والظهير البرازيلي أليكس تيليس من مانشستر يونايتد الإنجليزي.