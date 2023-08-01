بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين تنطلق اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

تبدأ اليوم فعاليات النسخة الرابعة من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين التي تقام في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ويتضمن جدول البطولة منافسات فئة C للناشئين للأشبال (12 و13 عاماً) التي تنطلق في اليوم الافتتاحي.

وتبدأ أنشطة البطولة مع مرحلة الميزان في الساعة 7 صباحاً اليوم، بينما تنطلق منافسات مرحلة المجموعات والإقصاء في الساعة العاشرة صباحاً، وتُقام النزالات النهائية في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً، تليها مراسم تتويج الفائزين.

وقال العميد محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو، رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة: «اكتملت الاستعدادات لاستضافة بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، حيث يستكمل الرياضيون المشاركون التدريبات النهائية حالياً، استعداداً لخوض منافسات البطولة المرتقبة، والتي يستضيفها اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة للعام الثاني على التوالي، ولم يدخر الاتحاد جهداً لتوفير أجواء مميزة وترحيبية لجميع الرياضيين والوفود المشاركة، بما يتماشى مع المكانة الرائدة لأبوظبي كوجهة للفعاليات الرياضية العالمية».

وعبّر الظاهري عن ثقته بقدرة المنتخب الوطني على تقديم أداء استثنائي ومشرّف في البطولة، حيث قال: «يُظهر المنتخب الوطني، مع ختام استعداداته للبطولة، عزماً راسخاً على تقديم عروض قوية والمنافسة للفوز بالميداليات».

ومن جانبه، قال عبدالله الدرمكي، لاعب المنتخب الوطني في فئة الناشئين B بوزن 44 كجم: «بذلنا قصارى جهودنا خلال الأشهر القليلة الماضية تحضيراً للمشاركة في البطولة، حيث ركزنا خلال التدريبات على تحسين الجانبين النفسي والبدني وغيرهما من الجوانب التي تحتاج إلى التطوير. أؤكد استعدادي وزملائي في المنتخب الوطني لخوض هذه البطولة وتقديم أداء مشرف، وأسعى إلى تحقيق هدفي الوحيد في إحراز ميدالية وإهدائها لوطننا الحبيب».

وأضاف الدرمكي: «حان الوقت الآن بعد انتهاء التحضيرات لإثبات حضورنا وجدارتنا أمام العالم ورفع راية دولة الإمارات عالياً».

ومن المتوقع أن تشهد البطولة التي تُقام على مدى أربعة أيام وتستمر حتى 5 أغسطس، عروضاً مميزة ومنافسات قوية بمشاركة قياسية من 636 لاعباً ولاعبة من 45 دولة.

وقال كريستيان ألفاريز، مدرب منتخب الولايات المتحدة للفنون القتالية المختلطة على مدى السنوات الثلاث الماضية: «كانت تجربة رائعة أن أقود الفريق إلى المشاركة في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة على مدى السنوات الثلاث الماضية. بذلنا قصارى جهدنا للاستعداد لبطولة هذا العام، حيث نتدرب أربع ساعات كل يوم. لقد حققنا المركز الثاني في نسخة العام الماضي من البطولة، وأثق أننا سنفوز بالمركز الأول هذا العام على الرغم من اشتداد المنافسة وإحراز بقية المنتخبات لتقدم ملحوظ، ويضم فريقنا 40 رياضياً، وآمل أن نتمكن من تقديم أداء جيد والفوز بالبطولة».

كما أعربت بريدجيت كوستنر، لاعبة منتخب الولايات المتحدة والتي تشارك في فئة C للناشئين، عن وجهة نظرها، وقالت: «شاركت في بطولة العالم في أبوظبي في العام الماضي وحققت المركز الثالث وهي نتيجة رائعة، ولكنني أتطلع هذا العام إلى أن أحقق نتيجة أفضل وأفوز بالمركز الأول».

وأعرب أندري فيكليوك، الرياضي الأوكراني المشارك في فئة A للناشئين، عن أمله بالفوز بميدالية ذهبية هذا العام، وقال: «أشارك في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين للمرة الأولى، وأنا سعيد جداً بوجودي في أبوظبي، ومعجب حقاً بحسن الضيافة».

وأضاف أندري: «تسرني مقابلة العديد من رياضيي الفنون القتالية المختلطة من جميع أنحاء العالم والتفاعل معهم وتعلم الكثير منهم. لقد فزت بالميدالية الذهبية في البطولة الوطنية في أوكرانيا في وقت سابق، وآمل أن أتمكن من تقديم الأداء المميز نفسه والفوز بميدالية هنا».