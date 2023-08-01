ختام معسكر سلة أندية الشارقة في تركيا

الشارقة (الاتحاد)

عادت بعثة لاعبي سلة أندية الشارقة من تركيا بعد خوض معسكر تدريبي ناجح خلال الفترة من 19 إلى 30 يوليو الماضي، تحت إشراف المدرب الأميركي «كريس ديال» ومدربي الأندية وبمشاركة 38 لاعباً من المراحل السنية، إضافة إلى لاعبين من مختلف الدول الأخرى.

وتضمن المعسكر أداء تدريبيات يومية على فترتين، فيما تم اختيار اللاعبين المميزين من مختلف الفئات للبراعم والأشبال والناشئين يومياً، من خلال المعسكر لتحفيز اللاعبين على بذل أقصى الجهود وتقديم أفضل المستويات، حيث شهد المعسكر حماساً عالياً وسط اللاعبين وتخلله زيارة من عبد اللطيف الفردان عضو مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي ورئيس لجنة الألعاب الجماعية.

وأثنى محمد عبيد الحصان مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير على تميز معسكر السلة الخارجي في تركيا والحماس الكبير الذي ظهر به اللاعبين خلال فترة التدريبات اليومية، وقال: حرص مجلس الشارقة الرياضي على إقامة المعسكر الخارجي من أجل تنويع فرص التدريب للاعبين بإشراف خبراء أجانب وبمرافقة المدربين من أندية الإمارة، ونتطلع إلى أن تنعكس فوائد المعسكر على صقل مهارات اللاعبين من مختلف الفئات العمرية، وظهورهم بمستويات مميزة مع فرقهم في المنافسات الرسمية.