البطولة العربية: الهلال والوداد يحاولان تفادي «الإحراج المبكر»!

الرياض (أ ف ب)

ستفتقد بطولة الأندية العربية في كرة القدم المقامة في السعودية أحد الأسماء المرشحة لنيل اللقب، إذ يخوض الهلال السعودي والوداد المغربي قمة حاسمة ضمن المجموعة الثانية قد تتيح لأحدهما بأحسن الأحوال التأهل إلى الدور ربع النهائي، بانتظار نتيجة مباراة السد القطري والأهلي طرابلس الليبي.

ويتصدر السد ترتيب المجموعة بأربع نقاط يليه الأهلي طرابلس ثانياً بنقطتين بفارق الأهداف أمام الوداد، فيما يقبع الهلال في المركز الأخير بنقطة يتيمة، وبالتالي فإن الاحتمالات مفتوحة.

ويسعى «الزعيم» السعودي إلى مصالحة جماهيره عندما يواجه الوداد على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة في مدينة أبها، لا سيما أن الفريق يمتلك تشكيلة مدججة بالنجوم أبرزهم المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي والبرتغالي روبن نيفيش والصربي سيرجي ميلينكوفيتش- سافيتش، فضلاً عن المهاجم البيروفي اندريه كاريّو، وبرغم هذه الصفقات، يعاني الفريق بقيادة المدرب البرتغالي جورجي جيزوس من أزمة نتائج.

ويستعيد الفريق المغربي قائده الدولي يحيى جبران ليكون دعماً مهماً في خط وسط الفريق، إلى جانب الجزائري زكريا دراوي.

وتعرّض جبران للطرد في المباراة الأولى ضد السدّ، ما أثار اعتراض النادي المغربي ضد التحكيم، وسيغيب عن الفريق اللاعب هشام بوسفيان بسبب طرده في المباراة السابقة ضد الأهلي طرابلس.

وسبق للفريقين أن تواجها في ربع نهائي كأس العالم للأندية الماضية، وفاز الهلال بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لمثله.

وفي المجموعة الأولى، يبحث الاتحاد السعودي الذي ضمن التأهل سابقاً إلى ربع النهائي، عن فوز ثالث أو تعادل عندما يلاقي وصيفه الشرطة العراقي (4 نقاط) على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

وقدم الاتحاد مستويات جيدة في مباراتيه السابقتين ونجح في تحقيق الفوز على الترجي 2-1 والصفاقسي 1-0، في ظل تألق مهاجمه الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة أفضل لاعب في العالم لعام 2022.

ويفتقد الاتحاد لخدمات لاعب المحور المصري طارق حامد الذي تعرض لإصابة قوية على مستوى الوجه، لكنه يملك أسماء مميزة بقيادة بنزيمة ومواطنه لاعب الوسط الدفاعي نجولو كانتي في حالة تجاوزه الإصابة التي غيبته في المباراة الماضية، إلى جانب الثلاثي البرازيلي مارسيلو جروهي وإيجور كورنادو ورومارينيو والمغربي عبدالرزاق حمدالله.