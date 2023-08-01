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الرياضي

توخيل يبحث عن «حارس مرمى جديد»!

توخيل يبحث عن «حارس مرمى جديد»!
1 أغسطس 2023 18:58

ميونيخ (د ب أ)

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يتطلع توماس توخيل المدير الفني لنادي بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم الـ11 الماضية للتعاقد مع مدافع وحارس مرمى من أصحاب الخبرات.
وأبدى بايرن ميونيخ اهتماماً بالتعاقد مع المدافع الإنجليزي الدولي كايل ووكر من صفوف مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي.
كما يسعى النادي «البافاري» لضم حارس مرمى جديد، لكي يتمكن حارسه السويسري يان سومر من الانتقال إلى إنتر ميلان الإيطالي، رغم أن عقده مع بطل «البوندسليجا» يمتد حتى 2025.
ولم يتضح بعد موعدة عودة مانويل نوير حارس مرمى بايرن ومنتخب ألمانيا إلى الملاعب للمرة الأولى منذ تعرضه لكسر في الساق قبل حوالي ثمانية أشهر.
ورحل الحارس البديل ألكسندر نوبل على سبيل الإعارة إلى شتوتجارت مرة أخرى، في الوقت الذي يرغب فيه سومر في الانتقال إلى إنتر ميلان؛ لأنه لا يرغب في لعب دور الحارس البديل لنوير.
وقال توخيل: «علينا أن نحمي مصالحنا، هناك بالتأكيد احتمالية أن نلعب هذا الموسم في وجود يان».

توماس توخيل
بايرن ميونيخ
إنتر ميلان
الدوري الألماني
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