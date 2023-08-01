«المحترفين» توقع مذكرتي تفاهم مع جامعة أبوظبي وكلية ليوا



أبوظبي (الاتحاد)



وقعت رابطة المحترفين مذكرتي تفاهم، مع جامعة أبوظبي، وكلية ليوا، بشأن تنظيم الأحداث المجتمعية والرياضية، وتعزيز التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا.

وقع المذكرتين، في مبنى جامعة أبوظبي، سعيد عبيد الكعبي، عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين، والبروفيسور غسان عواد مدير جامعة أبوظبي، والبروفيسور محمد محجوب ضياف رئيس كلية ليوا بالإنابة.

وتضمنت بنود المذكرتين مجالات التعاون وتبادل الخبرات، والتنسيق بين الجانبين والاستفادة من مختلف الأنشطة والمشاركات المتعلقة في مجالي الرياضة والتعليم، والعمل على بناء شراكة استراتيجية فاعلة وحيوية، بين الأطراف المعنية، بحيث تسهم في تعزيز التربية الرياضية، والحياة الصحية والمشاركة المجتمعية.

وتهدف المذكرتان إلى التنسيق في مجال تنظيم الفعاليات الرياضية والمجتمعية، وإجراء البحوث والدراسات وتبادل الخبرات، وتوفير برامج تعليمية وأكاديمية ومهنية فيما يخص المجال الرياضي.