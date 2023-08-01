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الرياضي

الإنتر يحقق فوزاً مثيراً على سان جيرمان في اليابان

الإنتر يحقق فوزاً مثيراً على سان جيرمان في اليابان
1 أغسطس 2023 17:12

طوكيو (د ب أ)
حقق إنتر ميلان الإيطالي فوزاً مثيراً أمام باريس سان جيرمان الفرنسي وتغلب عليه 2-1 في مباراة كرة القدم الودية التي جمعت بينهما اليوم على الملعب الأولمبي الوطني في العاصمة اليابانية طوكيو.
وتأتي المباراة ضمن استعدادات الفريقين لخوض منافسات الموسم الجديد في وقت لاحق أغسطس الجاري. وتقدم باريس سان جيرمان بهدف سجله البرتغالي فيتور فيريرا «فيتينيا» في الدقيقة 63، لكن إنتر ميلان قلب الموازين في الدقائق الأخيرة، حيث حسم المباراة لصالحه بهدفين سجلهما سيباستيانو إسبوزيتو وستيفانو سينسي في الدقيقتين 81 و83.
وأخفق باريس سان جيرمان بذلك في تحقيق أي فوز خلال جولته باليابان، حيث تعادل مع النصر السعودي سلبياً ثم خسر أمام سيريزو أوساكا الياباني 2-3 قبل أن يتلقى الهزيمة اليوم أمام إنتر ميلان.
أما إنتر ميلان، فقد تعادل مع النصر السعودي 1-1 في مباراته الماضية في جولته باليابان.

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