سان جيرمان يتحفز لخطف ديمبيلي على طريقة نيمار

باريس(أ ف ب)

قرّر باريس سان جيرمان الفرنسي، تفعيل البند الجزائي في عقد مواطنه عثمان ديمبيلي تمهيداً لضمه من برشلونة الإسباني، وذلك وفق ما أفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الرياضية.

وأشارت "ليكيب" إلى أن سان جيرمان بعث برسالة مفادها أنه سيدفع البند الجزائي الذي يبلغ قدره 50 مليون يورو، ما يترك أمام نادي العاصمة باريس خمسة أيام لحسم صفقة ضم الجناح البالغ 26 عاماً.

وعلى سان جيرمان أن يعمل الآن على إنهاء تفاصيل عقده مع الدولي الفرنسي، بعدما اتخذ قرار تفعيل البند الجزائي، على غرار ما فعل عام 2017 مع برشلونة بالذات، حين دفع 222 مليون يورو مقابل العقد الجزائي في بند النجم البرازيلي نيمار.

ويأتي هذا الإجراء بعدما أبدى ديمبيلي، المتواجد حالياً مع برشلونة في معسكره الأميركي التحضيري للموسم الجديد، رغبته بالانضمام إلى سان جيرمان وفق "ليكيب".

وأشارت الصحيفة إلى أن تفعيل البند الجزائي قد لا يعني بالتأكيد توصل سان جيرمان وبرشلونة إلى اتفاق، لأن الناديين سيبدأن مفاوضات للتوصل إلى اتفاق خارج إطار البند الجزائي.

وقد تتعلق المفاوضات بمبلغ أكبر، لكن مع إمكانية طرح طرق دفع مختلفة كتقسيط المبلغ الإضافي، من دون أن يشمل البند الجزائي الذي يجب دفعه مباشرة بالكامل.

ورسالة تفعيل البند الجزائي التي أرسلت الإثنين وفق "ليكيب"، تفرض على سان جيرمان موعداً نهائياً لحسم الصفقة مع النادي الكتالوني، بحيث سيكون ديمبيلي لاعباً في النادي الباريسي من الآن حتى الأحد، كأقصى حد في حال سارت الأمور كما يجب.

وأفاد موقع "ذي أثلتيك" في وقت سابق أن قيمة البند الجزائي في عقد ديمبيلي سترتفع اعتباراً من الثلاثاء 1 أغسطس، أي اليوم، إلى 100 مليون يورو بحسب ما حدده برشلونة سابقاً.

ولن يكون باستطاعة سان جيرمان حسم الإجراءات المالية قبل نهاية اليوم، ما يعني أن البند الجزائي سيرتفع إلى 100 مليون يورو تلقائياً من دون أن يعني ذلك تمسك برشلونة بهذا المبلغ، بحسب ما أفادت مصادر في النادي الكتالوني "ذي أثلتيك".

واستناداً إلى ذلك، سيتفاوض الطرفان على مبلغ يتجاوز الخمسين مليون يورو بحسب ما يرغب ديمبيلي شخصياً إرضاءً لبرشلونة، الذي حاول مفاوضة الفرنسي على عقد جديد قبل الجولة الأميركية، من أجل تمديد السابق الذي ينتهي في يونيو 2024.

ويدافع ديمبيلي عن ألوان برشلونة منذ عام 2017 بعدما جاء إليه من بروسيا دورتموند الألماني، مقابل 105 ملايين يورو من دون احتساب المكافآت.