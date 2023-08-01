الزعابي: الجزيرة الحمراء يواصل «خطة التطوير»



رأس الخيمة (الاتحاد)



أكد سيف حمد الزعابي رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة الحمراء، المضي قدماً للبناء على ما تحقق في الموسم الماضي من طفرة رائعة على صعيد الفرق الرياضية، وفي مقدمتها الفريق الأول لكرة القدم، أو المظهر العام للنادي، بعد خطة تطوير الملاعب والمرافق والمنشآت.

ويرى الزعابي أن ما تحقق يعتبر إنجازاً للمرحلة الأولى من خطة التطوير بنجاح، وقال: نواصل جهودنا هذا الموسم لاستكمال المهمة وتطوير البنية التحتية.

وحول مسيرة الفريق الأول، قال: الانطلاقة جاءت قوية في الموسم الماضي، والفريق بالفعل أحد فرسان «دوري الأولى»، إلا أن مسيرة النجاح لم تكتمل، وتراجع المستوى قبل نهاية الدور الأول، بسبب عدم استقرار الأجهزة الفنية، كما أسهم ضعف الإمكانيات المادية في عدم استمرار الانطلاقة والحفاظ على مستوى الفريق ونتائجه الإيجابية.



وأكد سيف حمد الزعابي أن الإدارة، وبعد تجربة الموسم المنصرم، والوقوف على نتائجه السلبية والإيجابية، استفادت بدرجة كبيرة من تجربة الموسم الأول، واتخذت العديد من القرارات التي تعيد التميز لمسيرة النادي عامة، والفريق الأول لكرة القدم بشكل خاص، ومن بينها التعاقد مع المدرب الوطني عيد باروت صاحب الكفاءة والخبرة الكبيرة لقيادة الفريق الأول، على أن يقوم باختيار العناصر المطلوبة وإعداد فريق جيد، وفق الإمكانيات المتاحة، وفي مقدمة مهمته تكوين شخصية وهوية الفريق لتقديم العروض المتميزة، وحصد النتائج التي تعيد الجماهير للمدرجات لمؤازرة الفريق.

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة للإشراف على الفريق الأول، لتكون همزة الوصل بين إدارة النادي والجهاز الفني واللاعبين، ويتولى رئاستها حسن حمد الزعابي عضو مجلس الإدارة، وتضم مدير الفريق محمد النقبي، وعيد باروت مدرب الفريق ومساعده، واللجنة بمهمتها من دون أي تدخل في عملها.

وعن خطط النادي لدعم وتطوير فرق المراحل السنية في كافة الألعاب، أشار الزعابي أن إدارة النادي تولى كافة الفرق كل الاهتمام، وقمنا بتكليف علي الغزالي نائب رئيس مجلس الإدارة برئاسة اللجنة الرياضية، والقيام بطرح الأفكار الحديثة والمقترحات الرامية إلى تطوير فرق النادي للعمل على دراستها وتنفيذ المناسب منها ومتابعة وإقامة الأكاديميات المختلفة.