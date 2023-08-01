حمزات يعود إلى «يو إف سي 294» في أبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)



يعود البطل السويدي حمزات شيماييف للمشاركة في بطولة يو إف سي 294» المرتقبة، ضمن فئة الوزن المتوسط يوم 21 أكتوبر المقبل في أبوظبي، وسبق أن حقق 12 فوزاً، من دون خسارة في الفنون القتالية المختلطة، و6 انتصارات متتالية، في «يو إف سي»، ليواجه في أولى مبارياته منذ سبتمبر 2022، باولو كوستا صاحب الـ 14 انتصاراً وخسارتين في الفنون القتالية المختلطة، و6 انتصارات وخسارتين في «يو إف سي».

وتنطلق البطولة الحماسية في صالة «الاتحاد أرينا»، لتمنح عشاق الرياضات القتالية، في مختلف أنحاء العالم أجواءً مفعمة بالتشويق واللحظات الاستثنائية.

وأعرب حمزات «29 عاماً» عن حماسه للمشاركة، وثقته بنجاح البطولة المرتقبة، مؤكداً العلاقة الوثيقة التي تربطه بأبوظبي، حيث قال: «ينتابني شعور رائع عند زيارة أبوظبي، وكأنني في وطني».

ويأتي الارتباط العميق لحمزات بالعاصمة الإماراتية وأجوائها الفريدة، بعد مشاركاته السابقة في منافسات يو إف سي، والدعم الكبير الذي حظي به من الجماهير المحلية.

وأشار حمزات إلى أن خوض النزالات في أبوظبي له «مذاق خاص» يختلف عن سائر المدن مثل لاس فيجاس، حيث يشعر بالنشاط والحيوية ومحبة الجمهور، وتكتسب المنافسة والفوز معنى جديداً وآفاقاً غنية.

وتسهم عودة حمزات إلى بطولة «يو إف سي» في إثراء حماس عشاق الرياضات القتالية لمشاهدة أدائه الفريد والمتميز، خاصة مع سجل اللافت والخالي من الخسارة في عالم الفنون القتالية، مما يثبت قوته داخل الحلبة، وقدرته على التغلب على منافسيه بسهولة، بدليل انتصاراته على نخبة الرياضيين، مثل لي جينجليانج وجيلبرت بيرنز، بفضل مهارته وعزيمته وسعيه المتواصل للتميز.

وعن أنشطته خارج الحلبة، أكد حمزات أنه يكرس كامل وقته للتدريب، ويمضي أيامه في صالة الألعاب الرياضية يمارس مختلف أنواع التمارين، ليحافظ على لياقته وجاهزيته للنزال.

وحول رأيه بمنافسه باولو كوستا، أشار حمزات بثقة إلى أنه يفتقر إلى الخبرة رغم كونه رياضياً جيداً.

ويشتهر حمزات بجرأته في انتقاد منافسيه، حيث قال: «أدلى خصمي السابق بتصريحات قوية، لكنه لم يصمد في وجهي، وتغلبت عليه بسهولة».

ويسعى كوستا «32 عاماً»، للتغلب على حمزات، وتسجيل فوزه الثاني على التوالي، بعد انتصاره على منافسه لوك روكهولد في «يو إف سي 278» التي أقيمت في أغسطس من العام الماضي، ويأتي الفوز بعد خسارتين متتاليتين أمام إزرايل أديسانيا ومارفن فيتوري.

ويواصل حمزات تدريباته المكثفة استعداداً لمواجهة كوستا ضمن منافسات «يو إف سي 294» في أبوظبي، ويؤكد لجمهوره قدرته على الفوز، ويعد بتقديم عرض استثنائي مفعم بالحماس والتشويق.