سالم عبدالرحمن يتأهل إلى «دور 64» في «مونديال الشطرنج»



دبي (الاتحاد)



تأهل الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن لاعب منتخب الشطرنج، إلى دور الـ 64 من كأس العالم، المقامة حالياً في باكو عاصمة أذربيجان، والتي تستمر إلى 22 أغسطس الجاري، وذلك بعد فوزه في مباراتين متتاليتين، وحصد «العلامة الكاملة»، ليواصل «البطل الذهبي» تألقه على المستوى العالمي، بعدما توهج على المستوى العربي، وحصد ميداليتين ذهبيتين في الشطرنج السريع والخاطف، بدورة الألعاب العربية الأخيرة في الجزائر، ويرافق سالم مدربه الأستاذ الدولي الكبير البولندي سوشكو بارتوز.

وقدمت أستاذة الاتحاد الدولي وافية درويش المعمري، لاعبة منتخبنا مستوى جيداً في البطولة، وهي المشاركة الأولى لأول لاعبة إماراتية في بطولات العالم، وهو ما يعد إنجازاً للشطرنج الإماراتي على مستوى السيدات، ورغم خروجها من الدور الأول، بعد خسارتها في الجولة الافتتاحية، والتعادل في الجولة الثانية، إلا أن نصف نقطة في مباراتين لم يكن كافياً لمواصلة مسيرتها في البطولة، وترافق وافية الإدارية عائشة الزرعوني.

وأعرب عبدالكريم المرزوقي، أمين عام الاتحاد، عن سعادته بالنتائج التي حققها سالم عبدالرحمن في بطولة العالم حتى الآن، وأيضاً ما قدمته وافية المعمري في أول ظهور لفتيات الإمارات في بطولات العالم، وقال: تواجد الشطرنج الإماراتي على مستوى الرجال والسيدات في بطولة العالم، يعد مكسباً كبيراً للعبة، وحافزاً للمستقبل في مواصلة مسيرة تألق اللعبة عربياً وقارياً وعالمياً، ونطمح إلى مزيد من الإنجازات في البطولات المقبلة، خاصة أن الإمارات تستضيف بطولة آسيا الفردية للهواة في نهاية الشهر الجاري، ونطمح إلى مزيد من الإنجازات، من خلال مشاركة لاعبينا في البطولة.

وأوضح المرزوقي أن مشاركة الحكم الدولي الإماراتي فيصل الحمادي في إدارة مباريات البطولة، يمثل جزءاً من استراتيجية الاتحاد، وهدفاً لتطوير مستوى الحكام، والوصول بهم إلى العالمية، ضمن الحكام النخبة، وتواجد الحمادي في البطولة تأكيد على أهداف وخطط وبرامج الاتحاد، سواء على مستوى زيادة قاعدة الحكام، أو حصولهم على الشارة الدولية وإدارة بطولات العالم.

يذكر أن الحكم الدولي فيصل الحمادي يشارك في إدارة مباريات البطولة، بعدما اختاره الاتحاد الدولي للعبة، ليكون ضمن قائمة حكام المباريات، ويأتي اختيار الحمادي، بعد سلسلة من النجاحات التي حققها خلال إدارة العديد من البطولات العالمية.