«دولي» رياضات وسباقات الصقور يعتمد النظام الأساسي

أبوظبي (الاتحاد)

ترأس الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، نائب رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، نيابة عن سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة كافة ممثلي الجهات أعضاء مجلس إدارة الاتحاد من 11 دولة.

ورحب الشيخ زايد في بداية كلمته بالحضور والمشاركين في الاجتماع ونقل إليهم تحيات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، مؤكداً أن اجتماع الأسرة الدولية لرياضات وسباقات الصقور جاء لمناقشة أهم المواضيع والمبادرات التي تم إطلاقها خلال السنة الأولى من تأسيس الاتحاد في سبيل تنظيم هذه الرياضة وتطويرها على كافة المستويات، متمنين التوفيق والسداد لجميع المبادرات التي يتبناها الاتحاد، وأن يكون لها نتائج ملموسة تعود بالفائدة المرجوة على مسيرة الاتحاد وجميع برامجه ومبادراته.

عقب ذلك، استعرض الأمين العام للاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور راشد مبارك سعيد مرخان الكتبي المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، إذ صادق مجلس الإدارة على اعتماد النظام الأساسي للاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، والذي تم إعداده وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية في إعداد الأنظمة الأساسية للاتحادات الرياضية، بما يتوافق مع القواعد والقوانين الرياضية الدولية.

واطلع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور على ملف كأس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور لمسافة 400 متر، التي وجه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم بتنظيمها مؤخراً، حيث تقام خلال ديسمبر من العام الجاري، كأولى المبادرات التي يطلقها الاتحاد في إطار استراتيجيته لنشر رياضات وسباقات الصقور عالمياً، إذ تم استعراض نظام السباقات وآليات المشاركة واللوائح الفنية.

وناقش الحضور خلال الاجتماع ملف الملتقى الدولي لرياضات وسباقات الصقور، والذي سيقام ديسمبر المقبل كذلك، ويستهدف 3 محاور رئيسية تتلخص في التطور العالمي في تطوير وتنمية رياضات وسباقات الصقور، وخلق نقاش دولي مشترك بين مختلف الجهات والأشخاص ذات العلاقة بالصقور حول الفرص والتحديات الخاصة بها، والوصول إلى آليات تنفيذية مشتركة تستهدف تسهيل وتعزيز سبل الارتقاء برياضات وسباقات الصقور.

واستعرض الاجتماع خطة البرنامج التدريبي الخاص بسباقات الصقور بالتلواح لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، وسبل تعزيز مستوى جميع المشاركين عبر عنصر نقل الخبرة إلى الفرق الدولية المشاركة، والاطلاع على أحدث الممارسات والمعايير المتبعة في هذه السباقات، بما يسهم في تحقيق المردود التدريبي المتوقع وتطبيقه بصورة عملية على أرض الميدان عند إطلاق البطولة.