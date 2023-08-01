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الرياضي

سباق «الفطامين» للهجن يصل إلى خط النهاية بعد منافسات 7 أشهر

سباق «الفطامين» للهجن يصل إلى خط النهاية بعد منافسات 7 أشهر
1 أغسطس 2023 14:00

الذيد (الاتحاد)
اختتمت منافسات سباق «سن الفطامين»، الذي أقيم برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتنظيم نادي الشارقة لسباقات الهجن على مدار سبعة أشهر، بميدان الذيد لسباقات الهجن.
السباق تضمن إقامة 20 شوطاً لسن الفطامين لهجن أبناء القبائل من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي صباح كل يوم احد من أسبوع، لمسافة 1500 متر.
وأكد مطر علي بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن، أن رعاية صاحب السمو حاكم الشارقة لسباقات الهجن في الإمارة، وتحديداً «سباق سن الفطامين»، تأتي في ظل استمرار اهتمام سموه برياضة سباق الهجن، ما أسهم في إحداث نقلة نوعية وتطورات تمت إضافتها خلال الأعوام السابقة، حيث إن هذا السباق إضافة كبيرة للمهرجانات والسباقات السنوية، التي ينظمها نادي الشارقة لسباقات الهجن، حيث حققت منافسات هذا السباق مشاركة كبيرة من ملاك الهجن من أبناء القبائل من كافة مناطق دولة الإمارات، ودول مجلس التعاون الخليج، مما يؤكد نجاح هذا السباق ويشجع على تنظيم العديد من السباقات والفعاليات الخاصة برياضة الهجن.

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