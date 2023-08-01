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الرياضي

راموس.. «الماتادور» لا يزال حائراً!

راموس.. «الماتادور» لا يزال حائراً!
1 أغسطس 2023 13:46

أنور إبراهيم (القاهرة)
لا يزال النجم الإسباني المخضرم سيرجيو راموس «37 عاماً» بلا نادٍ منذ انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف، ومن وقتها وهو «حائر» ومتردد فيما يتعلق بمستقبله الكروي، وإن كان أبدى رغبته في العودة إلى ناديه الأول إشبيلية، إلا أن مسؤولي هذا النادي رفضوا عودته.
وأفادت بعض المصادر الصحفية الإسبانية أن «الماتادور» يأمل في تسوية وضعه ومستقبله قبل نهاية أغسطس الحالي، وأمامه جهتان يقصدهما الكثير من النجوم في سنواتهم الأخيرة في الملاعب، الدوري السعودي والدوري الأميركي، ولكنه لم يحسم قراره النهائي بعد.
وكشفت إذاعة كادينا كوبي، نقلاً عن الصحفي الأرجنتيني داميان فيلاجرا الذي يعمل في شبكة «تي واي سي سبورتس»، النقاب عن إن خوان رومان ريكيلمي المدير الرياضي لنادي بوكا جونيورز الأرجنتيني يحلم بضم راموس إلى الفريق، ليلعب إلى جوار نجم مخضرم آخر هو الأوروجواياني إدينسون كافاني الذي انضم مؤخراً إلى هذا الفريق، غير أنه لا أحد يعرف حتى الآن ما الذي ينويه راموس، ولا الخيارات الأخرى المعروضة عليه.
وبدا راموس في حالة بدنية وفنية رائعة في الآونة الأخيرة، بعد أن قدم مع سان جيرمان موسماً أخيراً أشاد به الجميع، وتخلص خلاله من الإصابات التي أبعدته عن الفريق في معظم فترات موسمه الأول في باريس.
وهذه الحالة الجيدة التي يظهرعليها راموس، دفعت إذاعة كادينا كوبي إلى القول: سيكون أمراً مفاجئاً إذا لم يجد راموس خياراً قوياً يمضي فيه ما تبقى من مسيرته قبل الاعتزال.
وصنع سيرجيو راموس، المولود في 30 مارس 1986، مجده كله مع ريال مدريد وأمضى فيه أفضل سنوات عمره الكروي «2005- 2021»، حيث حصل على 22 بطولة منها 5 دوري و4 دوري أبطال، ومثل منتخب بلاده في 4 بطولات كأس عالم و3 بطولات أمم أوروبية، وأسهم في فوز «الروخا» بكأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا و«يورو 2008 و2012»، وهو عاشرأفضل هدافي المنتخب برصيد 23 هدفاً، ولعب 180مباراة دولية للمنتخب من 2005، إلى 2023، واعتزل دولياً إجبارياً عندما لم يختره لويس إنريكي في القائمة المشاركة في مونديال 2022.

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