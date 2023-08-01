«أبوظبي البحرية» بطل سباق «البرنامج الصيفي»



أبوظبي (الاتحاد)



كرم نادي أبوظبي للرياضات البحرية خريجي وطلاب برنامج «النوخذة الصيفي» للإبحار بالمحامل الشراعية 22 قدماً، والذي استمر 20 يوماً، بمشاركة أكثر من 30 طالباً.

وشهد يوم التكريم إقامة سباق تشجيعي بين الطلاب المشاركين على كورنيش العاصمة أبوظبي، وحصد محمل أبوظبي البحرية المركز الأول، وتبعه محمل أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية، ومحمل ميناء الصدر.

وقام بتكريم نواخذة المستقبل، سالم الرميثي مدير عام النادي، والكابتن سيف المهيري مدير عام أبوظبي البحرية، وخليفة السويدي رئيس قسم الأكاديمية، وناصر الظاهري رئيس قسم السباقات الحديثة في النادي.

وحقق البرنامج الذي بدأ 10 يوليو الماضي نجاحاً وتفوقاً كبيراً في تعليم الطلاب الخطوات الأولى للإبحار الشراعي وممارسة الرياضة على قوارب 22 قدماً، والتي تمثل القاعدة التي ينطلق منها البحارة إلى السباقات الأعلى والفئات الأقوى، بالإضافة إلى تعريفهم بالتراث البحري الإماراتي، وأحد أهم عناصر الموروث البحري للإبحار الشراعي.

وحضر التدريبات مدربون مختصون من أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية، أسهموا وبشكل كبير في صقل مهارة الطلاب وتعليمهم أهم المبادئ والأساسيات للإبحار بالمحامل الصغيرة.

وهنأ سالم الرميثي كافة المنتسبين والمشاركين في برنامج «النوخذة الصيفي» الذي صقل مهارة ومواهب الطلاب ومنحهم فرصة تعلم مهارات الإبحار الأساسية بالمحامل الشراعية 22 قدماً.

وقال: من المهم الاهتمام بهذه الفئة، خاصة أنها بداية المشاركة للفئات الأكبر لاحقاً، والانتقال إلى سباقات المحامل 43 و60 قدماً، وهي حجر الأساس في تعليم الصغار كيفية التعامل مع المحامل وتوجيهها وقراءة لغة البحر أيضاً.

وشكر سالم الرميثي أبوظبي البحرية التي رعت ودعمت البرنامج، لتسجل تواجداً مهماً، من خلال أحد البرامج الصيفية التي تعزز انتشار وحضور الرياضة التراثية لدى الأبناء.