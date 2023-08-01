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الرياضي

سفير الدولة يزور البعثة المشاركة في «الفرانكوفونية»

سفير الدولة يزور البعثة المشاركة في «الفرانكوفونية»
1 أغسطس 2023 13:00

 
دبي (الاتحاد) 

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زار أنور عثمان باروت البارودي سفير الدولة لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية، الوفد الرياضي المشارك في النسخة التاسعة من دورة الألعاب الفرانكوفونية في كينشاسا، وذلك بمقر إقامتهم في قرية الرياضيين، بحضور المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية رئيس الوفد الذي يضم 9 رياضيين يخوضون منافسات الجودو، وتنس الطاولة، وألعاب القوى.
وأكد أنور عثمان حرص الدولة على تعزيز الروابط مع الفضاء الفرانكوفوني في مختلف المجالات، من خلال المشاركة في كافة المناسبات والفعاليات الفرانكوفونية، موضحاً دور الرياضة وقيمها في ترسيخ نهج التعايش وقيم التسامح بين مختلف الشعوب والثقافات، وهو ما يتماشى مع رؤية الإمارات والقيادة الرشيدة.
من ناحية أخرى، احتلت العداءة فاطمة البلوشي المركز الخامس، في سباق 100 متر، بزمن 13.16 ثانية، وجاء سلطان عبدالله في المركز السادس لسباق 400 متر بزمن 49.11 ثانية، فيما يستعد محمد محمود لخوض منافسات تنس الطاولة.

الإمارات
الكونغو الديمقراطية
كينشاسا
الجودو
تنس الطاولة
ألعاب القوى
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