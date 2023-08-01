هدف تأهل الرجاء هدية «رحيمي»

مراد المصري (دبي)

خطف الحسين رحيمي لاعب الرجاء المغربي، الشقيق الأصغر لسفيان رحيمي لاعب العين، الأضواء في انتصار فريقه على الكويت الكويتي بثنائية نظيفة ليلة أمس الأول، حيث سجل هدفاً في هذا اللقاء، ساهم في ضمان تأهل فريقه إلى دور الثمانية في كأس الملك سلمان للأندية.

والتقطت عدسات الكاميرا الحسين بينما كان يذرف الدموع بعد تسجيله الهدف، الذي بدا أنه خاص للغاية بالنسبة له، وفي تصريحات للاعب عقب نهاية اللقاء، قال: أهدي هذا الهدف لبنت شقيقي سفيان التي ولدت حديثاً، وبالمجمل هذا حافز لي من أجل المضي قدماً والعمل بكل جد، تخلصنا من الضغوط ونريد أن نحقق المزيد من النتائج الإيجابية.

ويبلغ الحسين رحيمي، من العمر 21 عاماً، وهو يلعب كمهاجم في صفوف الرجاء البيضاوي، حيث تم تصعيد في صفوف الأكاديمية ولعب في فرق تحت 15 و17 سنة، وفريق الشباب وصولاً للفريق الأول، ويسعى للسير على خطى شقيقه سفيان «27 عاماً»ً الذي صعد في صفوف نفس الفريق وحقق معه الألقاب، قبل أن يكمل مسيرته حالياً في صفوف «الزعيم»، حيث يتألق أيضاً ويتطلع للانطلاق بقوة في الموسم الجديد الذي بات على الأبواب.