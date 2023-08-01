الجواد «سلوى» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية في بلجيكا

أبوظبي (الاتحاد)

حقق الجواد «سلوى» لمربط وذنان ريسينج لقب المحطة البلجيكية السابعة، من كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، التي أقيمت ضمن سلسلة سباقات النسخة الثلاثين، في مضمار ولينجتون بمدينة أوستند.

وجاء سباق المحطة البلجيكية ليبرهن على مكانة وقيمة الكأس الغالية لدى ملاك ومربي الخيل، بجانب الحضور الجماهيري الكبير الذي شهده السباق وسط أجواء ممطرة استمرت على مدار اليوم، بجانب ما حظيت به الكأس الغالية من اهتمام إعلامي واسع، أكد على المكانة المرموقة للحدث الذي جمع نخبة الخيل العربية، في سباق حفل بالإثارة والندية والمنافسة القوية.

وتحظى سلسلة سباقات الكأس الغالية بمتابعة واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، دعماً لإعلاء الخيل العربي الأصيل وتعزيز مكانته في المضامير العالمية، بما يتماشى مع نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

ونمكن البطل «سلوى» المولود في عام 2018 من تقديم عرض لافت في مشهد نهاية السباق، الذي أقيم لمسافة 1800 متر ضمن الفئة الثالثة للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، حيث كانت صدارة مجموعة الخيول في قبضة بيكاسو تي وفريدة بيه، لينطلق الجواد صاحب الخمس سنوات في الأمتار الأخيرة بطريقة مذهلة قادته لحسم لقب السباق بفارق طول، وبزمن 02:11:84 دقيقة، في حين جاء بالمرتبة الثانية «بيكاسو تي»، فيما حل ثالثاً «فريدة بيه».

حضر السباق وتوج الفائزين، فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة، ومنصور الشامسي ممثل سفارة الدولة في بلجيكا، وسعيد المهيري مدير إدارة الرياضة النوعية في مجلس أبوظبي الرياضي، وتم تتويج الأبطال بحضور علي الكبيسي مسؤول السباقات في مربط وذنان ريسينج، والمدرب ألبان دي ميول، والفارس ستيفان بروكس.

من جهته، هنأ فيصل الرحماني مربط وذنان ريسينج بمناسبة فوز الجواد «سلوى» بلقب سباق المحطة البلجيكية للكأس الغالية التي شهدت تنافساً استثنائياً ضمن الفئة الثالثة، ما يترجم المكانة المرموقة للحدث والقيمة الكبيرة لدى ملاك ونخبة مرابط الخيل العربية، للمشاركة والتواجد في هذا المحفل العريق الذي ساهم بارتقاء مسيرة الخيل العربي على مدار 30 عاماً.

وأضاف:«تقودنا توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان إلى مراحل متقدمة واستثنائية تساهم في إعلاء شأن الخيل العربي»، مضيفاً: «نعبر عن فخرنا بالنجاحات والمكتسبات الكبيرة التي حملتها المحطة البلجيكية السابعة في سلسلة سباقات الكأس الغالية، والتي تمثل دافعاً كبيراً لمضاعفة التميز والتقدم بمسيرة الحدث».

وتابع: «سعداء بالنتائج الإيجابية والمكتسبات الكبيرة للسباق والحضور الجماهيري الكبير الذي شهده مضمار ولينجتون في مدينة أوستند الساحلية في بلجيكا، ما يمثل امتداداً لنجاحات المحطات وانعكاساً مهماً للتفاعل المميز لقطاع الخيل العربي مع الكأس الغالية في كافة مضامير العالم، ليرسخ المزيد من الإنجازات للمسيرة التاريخية للحدث وسمعته المرموقة».