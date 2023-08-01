«الملك» ينهي معسكر النمسا بـ «ثلاثية» أمام الأهلي



علي معالي (دبي)



أنهى الشارقة معسكر النمسا، بالفوز على الأهلي القطري بـ «ثلاثية»، وأحرز الأهداف بيانيتش في الدقيقة 42، وسعيد الكعبي في الدقيقة 55، وخالد باوزير في الدقيقة 64، في تجربة غاب عنها عدد كبير من الأساسيين، ومنهم شاهين عبدالرحمن وكايو لوكاس، وعادل الحوسني، وماجد راشد، وماجد سرور، بالإضافة إلى التونسي فراس بالعربي، الذي لم يلعب أي مباراة، نظراً لإصابته في «العضلة» مع منتخب بلاده، قبل تعاقد «الملك» معه، ويخضع اللاعب للتأهيل حتى يُصبح جاهزاً لانطلاقة «دوري أدنوك للمحترفين».

لعب كوزمين المباراة على مدار الشوطين بتشكيلة تضم درويش محمد «مايد محسن» في حراسة المرمى، ومانولاس وعبدالله غانم وسعيد الكعبي وعلي طاهر في الدفاع، وبيانتش «خليفة سمبيج»، وضاري فهد، وأليسون «لوان بيريرا»، وخالد باوزير «مايد الكاس» للوسط، وسعيد الكعبي، وعثمان كمارا «دافيد»، وسالم صالح «باكو ألكاسير» في الهجوم.

سيطر الشارقة على المباراة منذ بداياتها، وأتيحت له العديد من الفرص، إلا أنه لم يترجمها إلى أهداف، حتى نجح بيانتش في افتتاح التسجيل في الدقيقة 42، بتسديدة قوية من خارج المنطقة، انتهى عليها الشوط الأول، وتواصلت سيطرة «الملك» في الشوط الثاني، وأضافت الكعبي وباوزير الهدفين الثاني والثالث.

وشهد معسكر النمسا خوض الشارقة 5 لقاءات متدرجة المستوى، بداية من ميزوكوفيشدي المجري، وانتهت بالتعادل1-1، والفوز على سكزيريدا أحد فرق الدرجة الثانية برومانيا 2- 0، والتعادل مع ريسيتا الروماني 4-4، والفوز على البطائح 1- 0، والتفوق على الأهلي القطري 3- 0.