سفيتولينا تكسب لقاء «عدم المصافحة»!



واشنطن (د ب أ)



أطاحت الأوكرانية ايلينا سفيتولينا، بالبيلاروسية فيكتوريا أزارينكا من منافسات بطولة واشنطن للتنس مبكراً، بعد أن تغلبت عليها 6 - 3 و7 - 5، ضمن منافسات الدور الأول للبطولة.

وجرى إبلاغ الجماهير الحاضرة بشكل مسبق أن اللاعبتين لن تتصافحا بعد نهاية المباراة، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».

وجرى إبلاغ الجماهير بالأمر عبر رسالة على اللوحة الإلكترونية للنتائج بالملعب، وذلك عقب المجموعة الأولى من المباراة.

واتُخذ هذا القرار لتفادي تكرار صيحات الاستهجان التي رافقت مباراة اللاعبتين في دور الستة عشر من بطولة ويمبلدون، عندما رفضت سفيتولينا مصافحة أزارينكا. وخاضت سفيتولينا، التي وصلت إلى الدور قبل النهائي ببطولة ويمبلدون، أول مباراة لها على الملاعب الصلبة منذ مارس من العام الماضي، حيث غابت لفترة بسبب إنجاب طفلتها سكاي.

وقالت سفيتولينا عقب المباراة أمام أزارينكا: «هذا هو الشيء الصحيح، طالبت الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات باحترام قرار الأوكرانيات، وفعلت الرابطة».

واحتاجت سفيتولينا إلى ساعة واحدة و47 دقيقة، لحسم مباراتها أمام أزارينكا، وانتزاع بطاقة التأهل إلى الدور الثاني من بطولة واشنطن.

ومن جانبها، قالت أزارينكا المتوجة بلقب بطولة أستراليا المفتوحة مرتين، والتي تحتفل بعيد ميلادها الـ 34، إن التنويه للجماهير جاء «متأخراً لنحو 18 شهراً».