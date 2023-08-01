منصور بن زايد يعتمد برنامج بطولات ومزادات جمال الخيل العربية لموسم 2023-2024

اعتمد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، برنامج بطولات ومزادات جمال الخيل العربية في الدولة للموسم (2023 -2024).

ووجه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ، بمواصلة جهود تطوير بطولات وعروض جمال الخيل العربية، ودعم الملاك والمربين المواطنين، والاهتمام بتحسين قدراتهم وإمكاناتهم للارتقاء بالإنتاج المحلي، مشيداً سموه بجهود الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية وفريق العمل بالجمعية في هذا المجال.

ويضمّ برنامج بطولات ومزادات جمال الخيل العربية للموسم 2023 -2024 مجموعة من البطولات المحلية والدولية لعروض جمال الخيل العربية، إضافة إلى عدة معارض ومهرجانات ومزادات، فضلا عن تنظيم بطولة أبوظبي الدولية ضمن الفئة الرفيعة "تايتل شو"، الأمر الذي يحدث لأول مرة في إمارة أبوظبي، فيما ستكون انطلاقة الموسم يوم 20 أكتوبر من العام الجاري.

ويشمل برنامج بطولات ومزادات الموسم 13 بطولة، من بينها 6 بطولات دولية، إضافة إلى مزادات الشارقة وعجمان ومربط دبي للخيل العربية، وذلك ابتداءً من 20 أكتوبر 2023 حتى منتصف مارس 2024.

وقال محمد الحربي مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية إن الموسم سينطلق بمهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي، للسلالة المصرية، الذي يقام أيام 20 و21 أكتوبر، وسيعقب تلك البطولة مزاد الشارقة للخيول العربية يوم 22 أكتوبر.

وأوضح أنّ إمارة الشارقة ستشهد تنظيم مهرجان الشارقة للجواد العربي، الخاص بالإنتاج المحلي، في الفترة من 2 -5 نوفمبر 2023، بينما يشهد يوم 11 من الشهر نفسه إقامة مزاد عجمان للخيل العربية، ثم مزاد مربط دبي الذي يقام يوم 18 نوفمبر، مضيفاً أنه سيتم تنظيم "بطولة الإمارات الوطنية" في الفترة من 21 -22 نوفمبر 2023، على أن تعقبها "البطولة الوطنية لجمعية الإمارات للخيول العربية" في الفترة من 24 - 26 من الشهر نفسه.

وأشار إلى أنّ العروض ستنتقل في ديسمبر 2023 إلى المنطقة الشرقية، وتحديداً مدينة كلباء، حيث يقام مهرجان الشارقة - كلباء للجواد العربي، خلال الفترة من 1 - 3 ديسمبر، فيما ستبقى العروض في المنطقة الشرقية حيث تقام بطولة الفجيرة الدولية في الفترة من 14 -16 ديسمبر.

ويتضمن الموسم انطلاق "النسخة الثالثة من بطولة العرب لمُربّي الخيل العربية"، خلال الفترة من 20 -21 ديسمبر، وكذلك تنظيم "بطولة الإمارات لمُربّي الخيل العربية للمرابط الخاصة" في الفترة من 22 -24 ديسمبر وهي آخر بطولات العام 2023.

وستشهد بداية عام 2024 تنظيم "بطولة عجمان" التي ستقام خلال الفترة من 5 وحتى 7 يناير، لتنتقل العروض بعد ذلك إلى منطقة الظفرة عبر النسخة الرابعة من "بطولة الظفرة لجمال الخيل العربية"، للمرابط الخاصة، في الفترة بين 15 - 18 يناير 2024.

ووفقا للبرنامج المعتمد، ستقام "بطولة الشراع الدولية" هذا الموسم في الفترة من 28 إلى 31 يناير 2024 ، أما بطولة أبوظبي الدولية "تايتل شو" فستنظم خلال الفترة من 22 إلى 25 فبراير 2024، وهي الحدث الوحيد لعروض الخيل العربية خلال شهر فبراير، فيما تشهد أيام 1 و2 و3 مارس النسخة 25 من مهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي.

وأشار الحربي إلى أن الجمعية حرصت على توزيع البطولات خلال البرنامج بصورة سلسلة بحيث لا يحدث أي تضارب في التواريخ الدولية مع تواريخ البطولات الدولية الأخرى في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط.

وذكر أن برنامج الموسم يشتمل على عدد من الدورات التدريبية والورش التي تستهدف صقل وتطوير قدرات أبناء الإمارات، وتقام وفقا لأعلى المعايير العالمية، وتضمن دورات للتحكيم الوطني، ودورات للجان الانضباطية، وتنظم خلال الفترة من 17 إلى 19 و24 إلى 26 من نوفمبر 2023، فيما ستقام ورشة التحكيم في 21 فبراير 2024.

وأضاف ان هذه الدورات والورش تأتي ضمن جهود جمعية الإمارات للخيول العربية لتطوير قدرات أبناء الإمارات وصقل مهاراتهم في كل مجالات عروض الخيل العربية، كما تخصص الجمعية مقعدين لكل دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذه الدورات، مضيفاً أنّ جمعية الإمارات للخيول العربية خصصت بطولتين هذا الموسم لدعم الملاك والمربين المواطنين.