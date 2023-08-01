فابينيو في معقل «النمور» بـ 46 مليون يورو



الرياض (أ ف ب)

عزز الاتحاد السعودي صفوفه بلاعب آخر من «الطراز الرفيع»، بعدما أعلن عن ضم لاعب الوسط البرازيلي فابينيو بعقد يمتد إلى عام 2026، قادماً من ليفربول الإنجليزي.

وقُدِّرَت قيمة انتقال البرازيلي إلى الاتحاد بـ46 مليون يورو، ليلتحق بكل من النجمين الفرنسيين كريم بنزيمة، ونجولو كانتي، والجناح البرتغالي جوتا، الذين انضموا إلى النادي هذا الصيف.

ونشر بطل الدوري السعودي للموسم الماضي في حسابه على «تويتر» صوراً لفابينيو يحمل قميص النادي، وعلى ظهره 2026، مرفقاً إياها بتعليق «أهلاً فابينيو في معقل النمور».

وقال الاتحاد في بيان: «يعلن المركز الإعلامي عن تعاقد مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار بن عبدالله الحائلي، مع البرازيلي فابينيو قادماً من ليفربول بعقد يمتد لثلاثة مواسم».

وأضاف: «يأتي التعاقد مع اللاعب العالمي فابينيو، في إطار جهود شركة نادي الاتحاد، لتدعيم صفوف الفريق بالعناصر المتميزة التي تدعم مسيرته في المرحلة المقبلة التي تنتظره فيها مشاركات متعددة محلياً ودولياً».

ودافع ابن الـ29 عاماً عن ألوان ليفربول منذ 2018، بعدما قدم إليه من موناكو، وخاض مع «الريدز» 151 مباراة في الدوري الممتاز، و219 في جميع المسابقات.

وتوج فابينيو خلال مشواره مع ليفربول بلقب دوري الأبطال عام 2019، والدوري المحلي عام 2020 الذي كان الأول للفريق منذ 1990، إضافة إلى كأس إنجلترا «2022»، وكأس الرابطة «2022»، والكأس السوبر الأوروبية، وكأس العالم للأندية «2019».

وقال ليفربول في بيان: «أكمل فابينيو انتقاله بشكل دائم إلى الاتحاد، بعد خمسة أعوام مع ليفربول، وأنهى لاعب الوسط البرازيلي الانتقال إلى النادي السعودي، ليسدل الستار على فترة لا تُنسى في «أنفيلد» خاض خلالها 219 مباراة في جميع المسابقات، وتُوج بخمسة ألقاب كبرى».

وودع اللاعب بالقول: «كل من في ليفربول يود أن يشكر فابينيو على كل مساهماته في نجاح النادي خلال الأعوام الخمسة الماضية».

وبات فابينيو الذي دافع عن ألوان المنتخب البرازيلي في 29 مباراة منذ 2015، ثالث لاعب يترك ليفربول للانتقال إلى الدوري السعودي هذا الصيف، بعد مواطنه روبرتو فيرمينو «الأهلي»، والقائد جوردان هندرسون الذي سيلعب تحت إشراف أسطورة «الأحمر» ستيفن جيرارد المدرب الجديد لنادي الاتفاق.