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الرياضي

«كوديز ويش» يتدرب تحت «الشمس»!

«كوديز ويش» يتدرب تحت «الشمس»!
1 أغسطس 2023 12:30

عصام السيد (أبوظبي)

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خاض الجواد «كوديز ويش» لجودلفين «المران النهائي»، استعداداً لبطولة ويتني للفئة الأولى، مسجلاً 48:28 ثانية في مسافة 800 متر، بمضمار سبا أوكلاهوما التدريبي، بقيادة نيل بوزنانسكاي مساعد المدرب بيل موت.
ولم يكن المدرب بيل موت نزيل مقصورة الشهرة في السباقات الأميركية، لديه أي شكاوى، بعد إنهاء «كوديز ويش» المران الأخير، قبل خوض سباق ويتني ستيكس البالغ جائزته مليون دولار، في مضمار سباق ساراتوجا 5 أغسطس الجاري.
الجدير بالذكر أن ابن «كيرلين»، الذي فاز بستة سباقات متتالية، آخر أربعة منها سباقات من الفئة الأولى، يعود تاريخها إلى مارس 2022، سيكون المرشح الأول عندما يتم سحب القرعة لسباق ويتني اليوم.
وقال موت عن تدريب «كوديز ويش» تحت «سماء مشمسة» في المنتجع الصحي: أعتقد أنه كان مثالياً، وقام نيل بعمل رائع، وجاء الإحماء جيداً، وأرخى نيل «لجام» «كوديز ويش» عند «اللفة الثامنة»، وسمح للجواد البالغ 5 سنوات بإنهاء التدريب بصورة رائعة.
الجدير بالذكر أن مساعد نيل بوزنانسكاي، الذي قاد التدريب، هو فارس سابق فاز بجائزة أكليبس عام 1996، بوصفه أفضل فارس متدرب في البلاد، وفاز أيضاً بجائزة سوفرين كفارس مبتدئ متميز في كندا في العام نفسه، وعمل مع موت لمدة 15 عاماً.
وسجّل «كوديز ويش» فوزه الرابع على التوالي في سباقات الفئة الأولى، مظهراً سرعة ختامية مذهلة، محولاً سباق متروبوليتان هانديكاب إلى استعراض في بيلمونت بارك بأميركا.

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