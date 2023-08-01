منتخب السلة يدشن «الدولية» بلقاء إندونيسيا



علي معالي (دبي)



يبدأ منتخب السلة مشواره في بطولة إندونيسيا الدولية يوم الأربعاء بلقاء إندونيسيا «أ»، في بطولة إندونيسيا الدولية التي تستمر إلى السبت المقبل، بمشاركة إندونيسيا «أ» و«ب» وسوريا، وتأتي البطولة ضمن خطط الإعداد للمرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية في نوفمبر المقبل، ويسعى خلالها منتخبنا إلى مواصلة مسيرته نحو العودة إلى قائمة المنتخبات القارية ذات التصنيف «A»، التي تسمح له بالمشاركة في بطولات آسيا، والمنافسة على البطاقات المؤهلة إلى بطولات كأس العالم.

وقال عبداللطيف الفردان نائب رئيس الاتحاد، رئيس لجنة المنتخبات، رئيس البعثة إن البطولة تأتي في توقيت مناسب، ولها العديد من النقاط الإيجابية التي تخدم مصلحة المنتخب.

وأضاف: ما يميز البطولة أنها تقام بنظام دولي في التنظيم وكافة الإجراءات الخاصة تحت مظلة الاتحاد الدولي، حيث تستضيف إندونيسيا مع اليابان والفلبين نهائيات كأس العالم، وتتم تجربة الإجراءات الخاصة بالحدث العالمي، من ملعب وتنظيم إداري خلال البطولة التي نشارك فيها.

وقال الفردان: مبارياتنا دولية، وبالتالي تسهم في تحسين التصنيف خلال الفترات المقبلة، وجاءت المشاركة في توقيت مناسب للغاية لمنتخبنا الذي يستعد للمرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية التي تقام خلال نوفمبر المقبل.

وقال راشد النقبي مدير المنتخبات: لأول مرة منذ 10 سنوات يتم تجمع المنتخب في فترة الصيف، وأن يكون إعداده قبل الأندية، وهو مؤشر إيجابي لمسيرة المنتخب المقبلة، في ظل النظام الجديد للبطولات القارية والإقليمية، وضم التجمع الأول 21 لاعباً، وتم الاستقرار على 14 لاعباً بحسب احتياجات المرحلة، وأيضاً في ظل ظروف مختلفة للاعبين.

وأضاف: كان التعاون إيجابياً من «أكاديمية شامبس»، الخاصة بنجم السلة اللبناني فادي الخطيب، حيث تدرب منتخبنا 22 يوماً، في ظل توفر إمكانيات جيدة، أسهمت في نجاح الإعداد قبل السفر إلى إندونيسيا، ونعتبرها بطولة مهمة لتطبيق ما تم العمل عليه خلال الفترة الماضية.

تضم قائمة المنتخب 14 لاعباً، هم: راشد أيمن، محمد عبداللطيف، أحمد عبداللطيف، حامد عبداللطيف، محمد محمود أسد، محمد محمود بن خاتم، فيصل محمد علي، عمر خالد العامري، راشد ناصر الزعابي، مامادو أنجاي، جاسم محمد المازمي، قيس عمر، محمود وسيم وهزاع عمر، إضافة إلى الجهازين الفني والإداري، عبداللطيف الفردان، رئيساً للبعثة، وراشد النقبي مدير المنتخبات، وعلي الحمادي إدارياً، والجهاز الفني بقيادة الدكتور منير بن الحبيب، ومساعديه سالم عتيق، وجاسم عبد الرضا.