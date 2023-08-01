الشريفي بطل «مهرجان كان» للشطرنج



العين (الاتحاد)



أحرز علي حمدان الشريفي لاعب العين للشطرنج والألعاب الذهنية، المركز الأول في مهرجان كان الدولي السنوي، الذي أقيم بمشاركة نخبة من الدوليين العالميين من 24 إلى 31 يوليو الماضي.

أعرب الشريفي عن سعادته بالإنجاز الذي حققه خلال المهرجان، مؤكداً أن هذا التميز يمثل دافعاً له لتحقيق المزيد من النجاح والتألق خلال الفترة المقبلة.

وأكد المهندس طارق علي الطاهر رئيس وفد النادي، والمدير التنفيذي للعمليات والأنشطة الفنية، أهمية المشاركة القوية المتميزة التي أفادت لاعبات ولاعبي النادي.

وقال: نأمل أن تنعكس الاستفادة على نتائج البطولات التي يشارك فيها اللاعبون خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى حرص مجلس إدارة النادي على مواصلة دعم اللاعبين، وإعدادهم للعديد من البطولات والمحافل القارية والعالمية، لزيادة خبراتهم وتصنيفاتهم الدولية.

ضم الوفد المدربين جيورجي شيباسفيلي وسيسل هاوسورنت واللاعبين عبدالله علي الطاهر، وعلي حمدان الشريفي، وغيث سعيد النعيمي، وموزة ناصر الشامسي، ومهرة خليفة النيادي، وشيخة عبدالله المريخي.