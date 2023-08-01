«الصقور» يختتم «الإعداد الثاني» في تركيا



دبي (الاتحاد)



اختتم فريق الإمارات «المرحلة الثانية»، من برنامج الإعداد لموسم 2023- 2024، من خلال معسكره الحالي في تركيا، بالخسارة أمام القادسية السعودي 1-2 في «الودية» الرابعة والأخيرة، قبل عودة البعثة إلى الدولة.

وسجل البرازيلي دييجو كوستا هدف «الصقور» من ضربة جزاء، وشهدت المباراة حضوراً لافتاً لعدد من ممثلي إدارات الأندية الإماراتية والخليجية في تركيا، من بينهم سالم سلطان الدرمكي، رئيس مجلس إدارة نادي الرمس.

وحرص الجهاز الفني لـ «الصقور»، بقيادة محمد الجالبوت، على منح فرصة المشاركة لأكبر عدد من اللاعبين، لإكسابهم الخبرات اللازمة، وتجهيزهم بأفضل صورة ممكنة، والتعرف على مستوياتهم، قبل انطلاق الموسم، والاطمئنان على مدى الجاهزية الفنية والبدنية لجميع اللاعبين.‬

من جهته، حرص عبد الله العاجل مشرف عام الفريق رئيس البعثة، على تبادل الدروع التذكارية مع ممثل القادسية خلال الشوطين، وذلك في إطار تعزيز العلاقات المتبادلة بين الناديين.‬

‬يذكر أن «الصقور» فاز في «الودية» الأولى على العدالة السعودي 3-2، فيما تعادل في الثانية أمام «إيران الأولمبي» 2-2، وأيضاً التعادل مع العربي السعودي 2-2.‬

وقرر الجهاز الفني منح اللاعبين راحة لمدة يومين، قبل استئناف التدريبات مساء الجمعة المقبل، بالتزامن مع بداية مرحلة الإعداد الثالثة والأخيرة في برنامج تحضيرات الفريق.