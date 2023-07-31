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الرياضي

636 لاعباً ولاعبة في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة

636 لاعباً ولاعبة في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة
1 أغسطس 2023 00:51

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة، عن اكتمال وصول الوفود الدولية المشاركة في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين في أبوظبي، والتي تنطلق في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية بين 2 و5 أغسطس الجاري، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
ويتولى الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة تنظيم البطولة التي يستضيفها اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة، ومن المتوقع أن تشهد البطولة عروضاً متميزة ومنافسات قوية بمشاركة قياسية من 636 لاعباً ولاعبة من 45 دولة.
وقال محمد الحوسني، عضو لجنة الفنون القتالية المختلطة باتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة: «بدأت الوفود المشاركة في البطولة بالوصول إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي قبل أسبوع، وذلك في إطار متابعة تحضيراتها واستعدادتها والتعرف على طبيعة الأجواء والمناخ العام للمنافسات للوصول إلى الجاهزية الكاملة التي تمكنها من المنافسة على اللقب».
وأضاف: «نجحنا في تنظيم ما لا يقل عن خمس فعاليات محلية للفنون القتالية المختلطة في إطار استعداداتنا لاستضافة بطولة العالم، وحققنا استفادة كبيرة من هذه التجارب، وتتمثل أولويتنا في تقديم بطولة فريدة تتجاوز في نجاحاتها البطولات السابقة، وعملنا خلال الاستعدادات على مضاعفة جهودنا للارتقاء بمستوى التنظيم من خلال إنشاء حلبات جديدة وتحسين الجوانب اللوجستية، وذلك لاستيعاب الزيادة في عدد المشاركين الذي يتجاوز 600 لاعب ولاعبة من 45 دولة. كما حرصنا على العناية بكافة التفاصيل الأخرى لضمان التجربة المتكاملة والمتميزة للوفود المشاركة».
ومن جانبه، قال تولي بليستد، مدرب المنتخب الوطني: «أثق بقدرة اللاعبين على تقديم عروض جيدة في هذه البطولة، ولا سيما مع الاستعداد الجيد والحالة البدينة والذهنية الممتازة التي يتمتعون بها، ويضم المنتخب نخبة من اللاعبين، حرصنا على إدراجهم في معسكر تدريبي لتوفير بيئة إيجابية تتيح لهم الفرصة للتدرب وإبراز أفضل ما لديهم خلال التمارين، بما يمكنهم من تقديم أداء متميز والمنافسة على أعلى المستويات».
وضم منتخبنا الوطني في العام الماضي 28 لاعباً، وقدم أداءً مذهلاً في مشاركته الأولى في البطولة. ويمتلك المنتخب حظوظاً أقوى في نسخة هذا العام من البطولة مع ارتفاع عدد اللاعبين إلى 40 رياضياً في مشاركة المنتخب الثانية، ما يُبرز تطور وتنامي شعبية الفنون القتالية المختلطة في الدولة».
ويتضمن جدول بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين منافسات فئة C للناشئين للأشبال 12 و13 عاماً التي تقام يوم غدٍ الأربعاء، ومنافسات فئة B للأشبال 14 و 15 عاماً التي تقام بعد غدٍ الخميس، بالإضافة إلى منافسات فئة A للناشئين 16 و 17 عاماً التي تقام يوميّ الجمعة والسبت.
وتبدأ أنشطة البطولة بوزن إضافي في الساعة 7 صباحاً يوم الأربعاء، بينما تبدأ منافسات مرحلة المجموعات والإقصاء في الساعة 10 صباحاً. وتُقام النزالات النهائية في تمام الساعة 4:30 مساءً، يليها حفل توزيع الجوائز.

الفنون القتالية المختلطة
الفنون القتالية
بطولة العالم للفنون القتالية
اتحاد الجو جيتسو
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