«الأبيض الأولمبي» يكتفي بالتدريبات تحت «أنظار بينتو»

دبي (الاتحاد)

يكتفي منتخبنا الوطني الأولمبي ببرنامج التدريبات اليومية، دون خوض أي تجارب ودية، خلال معسكره الإعدادي الحالي المقام حالياً، في مدينة كابرون النمساوية، تحت قيادة الإسباني دينس سيلفا، وجهازه المساعد، بالتزامن مع معسكر إعداد المنتحب الأول. ويشمل برنامج المعسكر الحالي، والذي يعد المحطة الثالثة في تحضيرات «الأبيض الأولمبي»، والتي شملت على التوالي منافسات البطولة الودية الدولية للمنتخبات الأولمبية بالدوحة في مارس 2023، وبطولة غرب آسيا بالعراق في يونيو الحالي، تدريبات صباحية ومسائية تحت أنظار البرتغالي باولو بينتو مدرب المنتخب الأول، عطفاً على وجود مجموعة من لاعبي المنتخب الأول ضمن قائمة «الأولمبي».

ويدخل معسكر الإعداد الحالي ضمن برنامج «الأبيض الأولمبي»، استعداداً لخوض تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2024 في قطر، والمقررة من 4 إلى 12 سبتمبر المقبل، ووضعت قرعة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2024 في قطر منتخبنا الأولمبي، ضمن المجموعة السابعة، إلى جانب الصين «المضيف»، الهند، والمالديف.

‪‬ وتقام منافسات التصفيات الآسيوية بنظام الدوري المجزأ بالتجمع من جولة واحدة، بحيث يتأهل للنهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني، لتنضم إلى منتخب قطر المضيف.

‫وأجرى منتخبنا الأولمبي مرانه الأول، على أحد الملاعب الفرعية في مدينة كابرون، فيما عقد أعضاء الجهاز الفني للمنتخبين الأول والأولمبي اجتماعاً مشتركاً، تم خلاله مناقشة برنامج معسكر كل منتخب، ومواعيد الحصص التدريبية، وتبادل المعلومات الخاصة باللاعبين الموجودين في المنتخب الأولمبي الذين يتم ضمهم لاحقاً إلى المنتخب الأول، ومناقشة آلية العمل خلال الفترة المقبلة التي تشهد مشاركات مختلفة للمنتخبين‬.

وتضم قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر النمسا 26 لاعباً، وهم أحمد فوزي، أحمد محمود، محمد الوافي، نواف الحارثي، راكان وليد، زايد الزعابي «الجزيرة»، عيسى خلفان، محمد عباس «العين»، خالد توحيد، مايد سعيد الكاس، حمد فهد «الشارقة»، وليد راشد، ياسر حسن، سلطان عادل «اتحاد كلباء»، مايد الطنيجي، عبدالله عباس، محمد عبدالرحمن، علي عبدالعزيز «النصر»، سلطان البدواوي، عبدالرحمن عادل، حارب عبدالله سهيل «شباب الأهلي»، عبدالله عبدالعزيز «عجمان»، عبدالله الحمادي «الظفرة»، حمد المقبالي «الفجيرة»، حمدان العامري «حتا»، فهد بدر «الإمارات».