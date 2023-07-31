«العنابي» إلى ربع نهائي «كأس الملك سلمان»

مراد المصري (دبي)

تأهل الوحدة إلى دور الثمانية من بطولة كأس الملك سلمان للأندية، بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي، بتفوقه على شباب بلوزداد الجزائري 2-1، في المباراة التي أقيمت، اليوم، باستاد الأمير سلطان بن عبد العزيز «المحالة»، في مدينة أبها السعودية، ليرفع «العنابي» رصيده إلى 6 نقاط في المجموعة الرابعة، ويواجه الرجاء المغربي يوم الخميس المقبل، في الجولة الثالثة والأخيرة، وصعد «العنابي» إلى ربع النهائي مع الرجاء المغربي الذي تغلب على الكويت الكويتي 2-0 ووصل إلى 6 نقاط أيضاً، بينما ودع الكويت وبلوزداد البطولة رسمياً.

وجاء فوز الوحدة على إيقاع «التانجو»، حيث أحرز هدفي «أصحاب السعادة»، الأرجنتينيان فاكوندو في الدقيقة 43، وكريستيان جوانكا في الدقيقة 61، فيما سجل أيمن بوقرة هدف شباب بلوزداد في الدقيقة 83.

قام الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الوحدة، بإجراء تبديلات عدة على التشكيلة الأساسية التي خاضت المباراة الافتتاحية، وأبقى البرازيلي جواو بيدرو، والأرجنتيني كريستيان جوانك، والإيراني أحمد نور الله، على مقاعد البدلاء، فيما دفع بكل من محمد الشامسي في حراسة المرمى، وخالد بطي ولوكاس بيمينتا وعلاء زهير الدين وروبن في الدفاع، وآلان وعبد العزيز البلوشي وعبدالله كاظم وطحنون الزعابي في الوسط، وسالم السومحي وفاكوندو في الهجوم.

اعتمد الوحدة على الهجمات السريعة الخاطفة، وكان صاحب المبادرة، بعدما وصل إلى مرمى منافسه، برأسية آلان التي مرت فوق المرمى، بعد ثلاث دقائق.

اقترب الوحدة من افتتاح التسجيل، بعدما استغل سالم السموحي خطأ مدافعي شباب بلوزداد، ليقتنص الكرة ويسددها داخل المنطقة، إلا أن الحارس عز الدين دوخة تصدى لها ببراعة بعد ربع ساعة.

هدأ إيقاع اللعب، مع بدء الفريق الجزائري المحاولات على مرمى الوحدة الذي رد بهجمة منظمة، ليواجه فانكودو الحارس عز الدين دوخة، إلا أنه سدد الكرة بين يديه في الدقيقة 41، ونجح فانكودو في تسجيل الهدف الأول، بتسديدة أرضية زاحفة سكنت الشباك في الدقيقة 43، وكاد طحنون الزعابي أن يضيف الهدف الثاني بكرة قوية «مباغتة» من خارج المنطقة، مرت قريبة من فوق المرمى في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

أجرى موسيماني تبديلاً مزدوجاً في بداية الشوط الثاني، بإشراك جواو بيدرو وجوانكا بدلاً من عبدالله كاظم وسالم السومحي، ونجح جوانكا في تعزيز تقدم الوحدة، بعدما تابع الكرة داخل المنطقة، وأودعها بسهولة على يسار الحارس محرزاً هدفاً ثانياً في الدقيقة 61، وقلص الفريق الجزائري الفارق بهدف أحرزه أيمن بوقرة بتسديدة من ضربة حرة في الدقيقة 83.