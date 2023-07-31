13 مرشحاً لعضوية اتحاد الكرة



أبوظبي (الاتحاد)



انتهت الفترة الخاصة بطلبات ترشيح من الأندية والرئيس، لعضوية مجلس إدارة اتحاد لكرة القدم للدورة الانتخابية 2023-2027.

وتقدم لمنصب عضوية اتحاد الكرة 13 مرشحاً هم هشام محمد الزرعوني «الشارقة»، حمد أحمد المزروعي «حتا»، عمر الحاج المهيري «النصر»، يحيى خلف المطروشي «عجمان»، حسن علي الشحي «الوحدة»، أمل حسن بو شلاخ «مصفوت»، أحمد علي المهبوبي «التعاون»، إبراهيم حسن النمر «الحمرية»، سالم علي الشامسي «العربي»، سيف ماجد المنصوري «الظفرة»، عبدالمحسن فهد الدوسري «مرشح من رئيس اتحاد الكرة»، وخلفان جمعة بلهول «مرشح من رئيس اتحاد الكرة»، عبيد سالم الشامسي «مرشح من رئيس اتحاد الكرة».

وتجتمع لجنة الانتخابات يوم الخميس المقبل، لفحص طلبات الترشيح المقدمة، وقد يستدعي أن تزيد فترة الفحص لأكثر من يوم حسب الحاجة لذلك.