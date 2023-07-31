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الرياضي

تشيلسي وبرشلونة يطاردان مبابي!

تشيلسي وبرشلونة يطاردان مبابي!
31 يوليو 2023 17:04

لندن (د ب أ)
ذكر تقرير إخباري أن تشيلسي الإنجليزي وبرشلونة الإسباني يسعيان بشكل أقوى من غيرهما لضم النجم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، مقابل لاعب آخر إلى جانب المال. 

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وذكرت مصادر مقربة من باريس سان جيرمان أن تود بولي الشريك في ملكية نادي تشيلسي يحاول تقديم عرض لضم مبابي (24 عاماً)، الذي يبدو رحيله عن الفريق الفرنسي مؤكداً، سواء كان هذا الصيف بمقابل أو بعد عام واحد بدون مقابل.
ويسعى برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني يسعى بقوة أيضاً لإبرام صفقة تبادلية لضم مبابي، كذلك يتوقع النادي الفرنسي تجدد محاولات نادي الهلال السعودي لإقناع مبابي بالموافقة على البنود الشخصية للانتقال إلى الهلال.
وتردد أن مبابي رفض الاجتماع بوفد نادي الهلال في باريس في الأسبوع الماضي.
وحصل نادي الهلال على إذن من باريس سان جيرمان بالتفاوض مع مبابي، بعد أن تقدم النادي السعودي بعرض قياسي قيمته 300 مليون يورو (330 مليون دولار) في وقت سابق من يوليو الجاري.
ويخشى باريس سان جيرمان أن تفشل كل محاولات الأندية للتعاقد مع مبابي هذا الصيف، حيث سيمكن للاعب الرحيل بدون مقابل في العام المقبل.
وفقاً لمصادر قريبة من النادي الفرنسي، هناك اقتناع بأن مبابي اتفق مع ريال مدريد الإسباني على الانتقال إلى صفوفه في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، ليحصل على رسوم تعاقد قيمتها 160 مليون يورو.
وتزايدت الإشاعات حول مستقبل مبابي بشكل كبير في يونيو الماضي منذ أن تبين أن اللاعب لن يفعل بند تمديد التعاقد مع سان جيرمان لعام آخر، والذي كان سيبقيه مع الفريق حتى عام 2025.
وبدا رحيل مبابي عن سان جيرمان مؤكداً عندما جرى استبعاده من جولة الفريق قبل انطلاق الموسم إلى اليابان وكوريا الجنوبية، وهو ما أثار اهتمام الأندية به بشكل أكبر، ومن بينها نادي الهلال.

تشيلسي
برشلونة
كيليان مبابي
باريس سان جيرمان
ريال مدريد
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