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«رابطة المحترفين» تناقش تحضيرات حفل الجوائز وانطلاق الموسم

«رابطة المحترفين» تناقش تحضيرات حفل الجوائز وانطلاق الموسم
31 يوليو 2023 16:34


 
أبوظبي (الاتحاد)

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اطلع مجلس إدارة رابطة المحترفين في اجتماعه، برئاسة عبدالله ناصر الجنيبي، على تحضيرات انطلاق الموسم المقبل، وحفل جوائز موسم 2022-2023، والمقرر 10 أغسطس، في فندق «قصر الإمارات ماندارين أورينتال». وناقش المجلس مبادرات فريق تطوير الأعمال، كما اطلع على التقارير المرفوعة من الإدارة التنفيذية واللجان المختصة. حضر الاجتماع كل من جمال حامد المري نائب الرئيس، حسن طالب المري، طارق علي الشبيبي، سعيد عبيد الكعبي، وجواهر عبدالعزيز السويدي، أعضاء مجلس الإدارة، والدكتور خالد محمد عبدالله مستشار تطوير الأعمال، ومصعب المرزوقي مدير إدارة الدعم المؤسسي، ومديري الإدارات في الرابطة.

الإمارات
رابطة المحترفين
عبدالله ناصر الجنيبي
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