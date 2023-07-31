«الزعيم» يفتح التدريب والودية أمام «الأمة العيناوية»

العين (الاتحاد)



وجه الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، بفتح التدريب الأول، والمقرر مساء الثلاثاء، على استاد خليفة بن زايد، بالإضافة إلى مباراتي الفريق أمام الخالدية البحريني 6 أغسطس الجاري، وخورفكان 12 من الشهر نفسه لـ «الأمة العيناوية»، من أجل مساندة ودعم لاعبي «الزعيم».

وأعرب محمد عبيد حماد، عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، رئيس بعثة العين في إسبانيا، عن بالغ امتنانه وتقديره للرعاية السامية والدعم اللامحدود والمتابعة الدائمة لبعثة الفريق، من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، الأمر الذي ظل يمثل الدافع المهم لجميع عناصر الفريق، من أجل إظهار أفضل ما لديهم، وتحقيق الأهداف المرجوة.

وأشاد حماد بالالتزام والجدية والرغبة القوية والشعور بالمسؤولية وروح التعاون والأسرة الواحدة التي كانت عنواناً لأداء جميع لاعبي الفريق، وكافة أعضاء البعثة العيناوية في إسبانيا طوال فترة معسكر الإعداد الخارجي للخروج بالمكاسب المطلوبة.

وأضاف: راضون عن المردود في معسكر إسبانيا، غير أن برنامج الإعداد لا يزال مستمراً، وهناك مرحلة تكميلية تسبق انطلاقة الموسم، وتتطلب مواصلة العمل بنفس العطاء والروح التي كان عليها الفريق في المعسكر، وندرك جيداً أن الموسم سيكون صعباً، والمباريات الودية خلال فترة التحضير للموسم تختلف تماماً عن المواجهات الرسمية.

وقال: جميع الأندية مستعدة لخوض موسم تنافسي قوي، ونسعى لتحقيق أهدافنا مثل بقية الأندية، كما ندرك جيداً أن أبطال الموسم الماضي يتطلعون إلى المحافظة على ألقابهم، وهناك منافسون استعدوا لمعانقة الألقاب، والمباريات الودية الهدف منها الإعداد، ونتائجها لا يمكن أن تقود إلى البطولات، وثقتنا كبيرة في العين الذي يتميز عن البقية بأكبر قاعدة جماهيرية، مع الاحترام والتقدير لكافة مشجعي الأندية المنافسة، وقوة جمهور العين كبيرة ومؤثرة في الفوز بالمباريات التي تقود الفريق إلى حصد الألقاب على مر تاريخه، وفي كل منافسة البطل يكون واحداً، ويُتوج نهاية الموسم.

وأضاف: المعسكر حقق أهدافه المرجوة، من مؤشرات فنية ومعدلات لياقة بدنية، وشهد التزاماً وانضباطاً وجدية من جميع اللاعبين، غير أن التقييم لا يجب أن يكون في الوقت الحالي، بل مع نهاية الموسم، وندرك جيداً أن المهمة لن تكون سهلة والتحديات التي تنتظر الفريق كبيرة، والمنافسة ستكون قوية على الصعيدين المحلي والقاري.