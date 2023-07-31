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الرياضي

نجم «الإمارات للدراجات» بطل «سانت جوتهارد»

نجم «الإمارات للدراجات» بطل «سانت جوتهارد»
31 يوليو 2023 14:54

زيوريخ (وام)


حقق النمساوي فيليكس جروسشارتنر «29 عاماً» دراج فريق الإمارات، إنجازاً كبيراً، وأصبح أول بطل أوروبي على الإطلاق لمسابقة سباق الزمن الجبلية، في سانت جوتهارد باس بسويسرا. 

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وأحرز الدراج المتخصص في القيادة على الطرق الصاعدة فوزاً مستحقاً بزمن 35:40 دقيقة، في مسار السباق البالغ 12.5 كم، والذي انتهى فوق ممر سانت جوتهارد، بفارق 49 ثانية عن صاحب المركز الثاني. 

وقال جروسشارتنر: «يسرني جداً أن أكون أول بطل أوروبي في هذا المجال، وأتمنى في المستقبل أن ينمو هذا السباق بشكل أكبر وأكبر، وأنا فخور بأن أكون الفائز الأول.

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