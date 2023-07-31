نجم «الإمارات للدراجات» بطل «سانت جوتهارد»

زيوريخ (وام)



حقق النمساوي فيليكس جروسشارتنر «29 عاماً» دراج فريق الإمارات، إنجازاً كبيراً، وأصبح أول بطل أوروبي على الإطلاق لمسابقة سباق الزمن الجبلية، في سانت جوتهارد باس بسويسرا.

وأحرز الدراج المتخصص في القيادة على الطرق الصاعدة فوزاً مستحقاً بزمن 35:40 دقيقة، في مسار السباق البالغ 12.5 كم، والذي انتهى فوق ممر سانت جوتهارد، بفارق 49 ثانية عن صاحب المركز الثاني.

وقال جروسشارتنر: «يسرني جداً أن أكون أول بطل أوروبي في هذا المجال، وأتمنى في المستقبل أن ينمو هذا السباق بشكل أكبر وأكبر، وأنا فخور بأن أكون الفائز الأول.